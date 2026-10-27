Kdaj bo Michael Carrick dobil nogo? Lahko je prvi na Otoku in deveti v Evropi

Potrpežljivost je v nogometu že dolgo redka dobrina, v Italiji pa je skorajda ne poznajo več. Nova sezona v petih najmočnejših evropskih ligah še ni dobro zajadrala v jesen, službo pa je izgubilo že osem trenerjev. Polovico vseh menjav so opravili v serie A, medtem ko v premier league do tega konca tedna niso odpustili še nikogar. Če bo Michael Carrick plačal za krizo Manchester Uniteda, bo prvi. V Italiji so v prvih tednih sezone zamenjali že štiri trenerje: Fabia Grossa, Domenica Tedesca, Carlosa Cuesto in Giovannija Stroppo. Serie A tako znova potrjuje sloves prvenstva, v katerem imajo trenerji zelo malo časa za popravljanje slabega začetka. Štirje odpuščeni trenerji pomenijo polovico vseh menjav v petih najmočnejših evropskih ligah. Menjave trenerjev v elitni ...