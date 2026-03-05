  • Delo mediji d.o.o.
Nogomet

Šeškov trener razočaran, a se zaveda širše slike

Manchester United je na gostovanju v Newcastlu izgubil prvo tekmo, potem ko je vodenje kluba prevzel Michael Carrick.
Benjamin Šeško je na zadnjih šestih tekmah zabil štiri zadetke. FOTO: Phil Noble Reuters
Benjamin Šeško je na zadnjih šestih tekmah zabil štiri zadetke. FOTO: Phil Noble Reuters
Tim Erman
5. 3. 2026 | 09:47
5. 3. 2026 | 09:54
2:25
Manchester United je na gostovanju pri Newcastlu lovil tretjo zaporedno zmago v premier ligi, a se je kljub številčni premoči na koncu opekel. Za Michaela Carricka je bil to prvi poraz na klopi rdečih vragov.

Šeško nemočen, Carrick doživel prvi poraz

Pestro je bilo predvsem ob koncu prvega polčasa, ko je bil najprej izključen Jacob Ramsey, le nekaj minut kasneje pa je »srake« v vodstvo popeljal Anthony Gordon. A manchestrski klub je odgovoril še pred sodnikovim žvižgom, globoko v dodatku je izenačil Casemiro. Rdeči vragi v drugem polčasu niso izkoristili številčne prednosti, nato pa je v 90. minuti William Osula po hitrem protinapadu žogo poslal v levi spodnji kot vratarja Senneja Lammensa in postavil končni rezultat.

»Nismo zadovoljni s tem, kako smo danes igrali. Glede na potek igre mislim, da smo imeli večino časa nadzor nad njo, vendar moramo čestitati Newcastlu,« je po tekmi povedal razočarani Carrick, ki je na klop Uniteda sedel januarja. Na sedmih tekmah pred včerajšnjo je novopečeni strateg vknjižil šest zmag in en remi. V nizu dobrih rezultatov je ključno vlogo odigral tudi slovenski napadalec Benjamin Šeško, ki se je od začetka leta podpisal pod sedem zadetkov.

»Izgubili smo eno tekmo, v redu? Torej, nismo igrali dovolj dobro, ampak v celoti gledano smo v solidnem položaju. Zato je ta večer boleč, ker ne maramo izgubljati tekem, ampak naslednjič bomo boljši,« je prepričan angleški strateg. »Poslušajte, v zadnjem času smo prejeli veliko pohval in fantje so si jih zaslužili. Danes zvečer smo razočarani, vendar to ne spremeni našega pristopa za naslednjo tekmo.«

Rdeči vragi kljub porazu ostajajo na mestih, ki vodijo v ligo prvakov. Z 51 točkami so na tretjem mestu, zaradi boljše razlike v zadetkih so pred Aston Villo, ki bo 15. marca prišla na Old Trafford.

Sorodni članki

Šport  |  Nogomet
Anglija

Šeško nemočen, Carrick doživel prvi poraz

V osrednjem derbiju angleške premier league je Newcastle kljub igralcu manj premagal Manchester United. Arsenal izkoristil spodrsljaj Cityja.
4. 3. 2026 | 23:18
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Vse za dobro formo

Zakaj si je dal Šeško dodatno zastekliti okna?

Danes zvečer (21.15) Manchester United čaka gostovanje pri Newcastlu, kateremu je poleti speljal Benjamina Šeška.
Peter Zalokar 4. 3. 2026 | 09:00
Preberite več
Premium
Šport  |  Nogomet
Angleško prvenstvo

Razigrani Šeško je imel prste vmes pri novem rekordu

Manchester United danes zvečer (21.15) gostuje na severu Anglije pri Newcastlu, ki je poleti snubil Benjamina Šeška. Le še za Mbeumom.
Nejc Grilc 4. 3. 2026 | 05:00
Preberite več
Šport  |  Tenis
Indian Wells

Doković sporočil, do kdaj bo tekmoval

Srbski teniški zvezdnik Novak Đoković je stopil pred novinarje na turnirju v Indian Wellsu. Želi si videti povratek Serene Williams.
Tim Erman 5. 3. 2026 | 08:14
Preberite več
Premium
Šport  |  Košarka
Kritike slovenskega zvezdnika

Sezona lova na Luko Dončića je znova odprta

Slovenski zvezdnik je kljub trem zaporednim zmagam tarča kritik v ameriških medijih, ki dvomijo v njegov šampionski potencial. V petek dvoboj z Nikolo Jokićem.
Nejc Grilc 5. 3. 2026 | 05:00
Preberite več
Novice  |  Svet
Vredno branja

Washington trdi, da so preprečili poskus atentata Irana na Trumpa

Spremljamo aktualno dogajanje, povezano z napadom Izraela in ZDA na Iran.
4. 3. 2026 | 06:08
Preberite več
Novice  |  Svet
Vračanje s kriznih žarišč

Evakuacije Slovencev spremlja tudi Sova, na poti še četrto letalo

Tri skupine slovenskih potnikov so se vrnile s kriznih žarišč. Opoldne na letališču Brnik pričakujejo še tretjo skupino.
Simona Bandur 4. 3. 2026 | 09:43
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Smučarski poleti

Schlierenzauer že dolgo proučuje Domna, pri tem je opazil zanimivo podrobnost

Domen Prevc z rekordnim poletom na Kulmu navdušil tudi tuje poznavalce tega športa. Slovenski šampion se je v zraku počutil kakor pilot in letalo hkrati.
Miha Šimnovec 2. 3. 2026 | 18:47
Preberite več
Premium
Novice  |  Črna kronika
Spolni napad

Desetletna deklica se je komaj izvila iz neznančevega prijema

Državljan Severne Makedonije se je sredi dneva na ulici spravil nad desetletno deklico.
Moni Černe 4. 3. 2026 | 05:00
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

IKEA po petih letih v Sloveniji: kaj se je najbolj prijelo med kupci?

Kupci ostajajo zvesti praktičnosti, trajnosti in dolgoročnim rešitvam za dom, še posebej v kuhinji in pri shranjevanju.
4. 3. 2026 | 14:46
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Vredno branja

Zanimanje kupcev presega običajna pričakovanja

Ko razmišljamo, kje bi si ustvarili (nov) dom, se vse pogosteje spogledujemo z manjšimi mesti, kjer je več miru, več zelenja in je vsakdan malce preprostejši.
5. 3. 2026 | 09:36
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Like
Vredno branja

Več kot tri stoletja dolga zgodba na strmih pobočjih gore Garač

Na strmih pobočjih gore Garač vinska trta družine Velimirović že več kot tri stoletja tiho, a vztrajno pripoveduje svojo zgodbo.
Promo Delo 28. 2. 2026 | 14:30
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Like
Vredno branja

Vojvodina - vaša avantura v sproščenem ritmu se začne tukaj

Promo Delo 28. 2. 2026 | 20:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Energetske prenove stavb

Energetska prenova ni strošek, ampak naložba

Celovite prenove javnih in poslovnih stavb praviloma prinesejo od 30 do 60 odstotkov nižjo skupno rabo energije.
Marjana Kristan Fazarinc 28. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Energetska prenova ne koristi, če zatohlost rešujemo s prepihom

Tri četrtine stavb v Evropi energetsko ni učinkovitih, sanacij je minimalno število, še te so pogosto neustrezne.
Milka Bizovičar 28. 2. 2026 | 05:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Tehnološki velikani

Evropa pred izbiro: digitalna suverenost ali digitalna kolonija?

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Telekom Slovenije vključen v strateško odločitev, kdo bo imel nadzor

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
Preberite več

Manchester UnitedBenjamin ŠeškoNewcastle Unitedpremier leagueMichael Carrickangleško prvenstvo

Šport  |  Nogomet
Manchester United

Šeškov trener razočaran, a se zaveda širše slike

Manchester United je na gostovanju v Newcastlu izgubil prvo tekmo, potem ko je vodenje kluba prevzel Michael Carrick.
Tim Erman 5. 3. 2026 | 09:47
Preberite več
Novice  |  Črna kronika
Kriptovalute

Moški iz okolice Slovenske Bistrice oškodovan za več kot 100.000 evrov

Mariborski policisti obravnavajo primer goljufije s kriptovalutami. Statistični podatki kažejo, da število spletnih prevar narašča.
5. 3. 2026 | 09:40
Preberite več
Premium
Gospodarstvo  |  Novice
Ljubljanska borza

Telekom za desetino povečal čisti dobiček

Največji telekomunikacijski operater lani v Sloveniji povečal tržne deleže v vseh treh ključih segmentih poslovanja.
Karel Lipnik 5. 3. 2026 | 09:18
Preberite več
Novice  |  Črna kronika
Golobinjek

V neregistriranem avtu brez veljavne vozniške vozil nepripetega otroka

26-letnik je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja, neregistriran in tehnično neizpraven avtomobil, na njem so bile nameščene tablice drugega vozila.
5. 3. 2026 | 09:09
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Kolumna

Danaja Lorenčič: Volitve so postale ideološki Temu

Do grla sem sita jumbo plakatov, ki so polni sovraštva, saj me je vedno znova groza, ko me otrok vpraša, kaj piše na njih.
Danaja Lorenčič 5. 3. 2026 | 09:05
Preberite več
Premium
Gospodarstvo  |  Novice
Ljubljanska borza

Telekom za desetino povečal čisti dobiček

Največji telekomunikacijski operater lani v Sloveniji povečal tržne deleže v vseh treh ključih segmentih poslovanja.
Karel Lipnik 5. 3. 2026 | 09:18
Preberite več
Novice  |  Črna kronika
Golobinjek

V neregistriranem avtu brez veljavne vozniške vozil nepripetega otroka

26-letnik je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja, neregistriran in tehnično neizpraven avtomobil, na njem so bile nameščene tablice drugega vozila.
5. 3. 2026 | 09:09
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Kolumna

Danaja Lorenčič: Volitve so postale ideološki Temu

Do grla sem sita jumbo plakatov, ki so polni sovraštva, saj me je vedno znova groza, ko me otrok vpraša, kaj piše na njih.
Danaja Lorenčič 5. 3. 2026 | 09:05
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Teniški komolec: napredno zdravljenje s fizioterapijo

Teniški komolec še zdaleč ne prizadene samo teniških igralcev, pravzaprav velja za najpogostejši vzrok za bolečino na zunanji strani komolca.
3. 3. 2026 | 08:40
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Like
Vredno branja

Pristna Hrvaška: ljudje, morje in okusi, ki si jih zapomnimo

Od istrskih vasi in dalmatinskih otokov do gorskih krajev ter celinskih ravnic, povsod gostitelji poskrbijo, da se boste počutili kot doma.
Promo Delo 27. 2. 2026 | 08:30
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kdaj je ob poškodbi meniskusa smiselna rekonstrukcija oziroma zašitje?

Kdaj je ob poškodbi meniskusa dovolj konservativno zdravljenje in kdaj je smiselna artroskopska operacija ali zašitje meniskusa?
Promo Delo 2. 3. 2026 | 10:25
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Vredno branja

Polnjenje službenih vozil doma? Spoznajte sistem, ki je navdušil zaposlene

Primer Zavarovalnice Generali kaže, kako podjetje poveže elektrifikacijo voznega parka, domače polnjenje zaposlenih in centralno upravljanje infrastrukture.
3. 3. 2026 | 09:14
Preberite več
Promo
Magazin  |  Generacija+
Vredno branja

Tišina, o kateri se še vedno premalo govori

Perimenopavza je naravno življenjsko obdobje nekaj let pred zadnjo menstruacijo, ki označuje začetek prehoda iz rodne dobe v menopavzo.
Promo Delo 4. 3. 2026 | 08:39
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Nacionalni dan branja         

Čemu brati v oglušelem času?

O branju, kot ga doživljamo učitelji slovenščine na Gimnaziji Poljane
Promo Delo 4. 3. 2026 | 13:45
Preberite več
Promo
Magazin  |  Generacija+
Vredno branja

Debelost je bolezen. Začne se z razumevanjem, nadaljuje z zdravljenjem

Po podatkih Atlasa debelosti 2025 (World Obesity Atlas 2025) bo do leta 2030 imelo 949.000 odraslih v Sloveniji visok indeks telesne mase (ITM).
Promo Delo 4. 3. 2026 | 08:29
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Vid za naslednjih 30 let: kdaj na lasersko operacijo dioptrije

Če se vam zdi, da se je vaša dioptrija po letih spreminjanja končno ustalila, ste morda prav v obdobju, ko je smiselno razmisliti o trajni korekciji vida.
Promo Delo 2. 3. 2026 | 15:14
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Like
Vredno branja

Kaj se skriva v najbolj razviti srbski občini?

Občina Inđija spada med najbolj razvite občine v Srbiji.
Promo Delo 1. 10. 2025 | 08:30
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Like
Huma Kotor Bay

Sodobni ritem Sredozemlja

Človeška izkušnja, ki resnično povezuje.
Promo Delo 28. 2. 2026 | 18:30
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

Špan – trgovec leta 2025

Podjetje Špan je v letu 2025 prejelo priznanje trgovec leta za blagovno znamko Volkswagen Gospodarska vozila.
Promo Delo 3. 3. 2026 | 08:10
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Like
Vredno branja

Verona Garden Resort v Tivtu – novo poglavje prestiža

Kjer se arhitektura, narava in sodobna življenjska filozofija zlijejo v popolno ravnovesje.
Promo Delo 28. 2. 2026 | 16:30
Preberite več
Promo
Zgodbe  |  Več kot potovanje
Vredno branja

Vse več potnikov izbere vlak

Pri nas vse več ljudi za svoje poti izbere vlak. V letu 2025 so Slovenske železnice prepeljale 20,9 milijona potnikov.
Promo Delo 4. 3. 2026 | 08:53
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Like
Vredno branja

Kultura, ki oblikuje turistično podobo Bele krajine

Prenovljeni grad, kulturni dom in Spominska hiša Otona Župančiča soustvarjajo kulturno zgodbo Črnomlja. Kultura tu živi v vsakdanu, povezuje ljudi in je razlog za obisk.
Promo Delo 27. 2. 2026 | 14:30
Preberite več

