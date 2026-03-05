Šeškov trener razočaran, a se zaveda širše slike

Manchester United je na gostovanju pri Newcastlu lovil tretjo zaporedno zmago v premier ligi, a se je kljub številčni premoči na koncu opekel. Za Michaela Carricka je bil to prvi poraz na klopi rdečih vragov.

Pestro je bilo predvsem ob koncu prvega polčasa, ko je bil najprej izključen Jacob Ramsey, le nekaj minut kasneje pa je »srake« v vodstvo popeljal Anthony Gordon. A manchestrski klub je odgovoril še pred sodnikovim žvižgom, globoko v dodatku je izenačil Casemiro. Rdeči vragi v drugem polčasu niso izkoristili številčne prednosti, nato pa je v 90. minuti William Osula po hitrem protinapadu žogo poslal v levi spodnji kot vratarja Senneja Lammensa in postavil končni rezultat.

»Nismo zadovoljni s tem, kako smo danes igrali. Glede na potek igre mislim, da smo imeli večino časa nadzor nad njo, vendar moramo čestitati Newcastlu,« je po tekmi povedal razočarani Carrick, ki je na klop Uniteda sedel januarja. Na sedmih tekmah pred včerajšnjo je novopečeni strateg vknjižil šest zmag in en remi. V nizu dobrih rezultatov je ključno vlogo odigral tudi slovenski napadalec Benjamin Šeško, ki se je od začetka leta podpisal pod sedem zadetkov.

»Izgubili smo eno tekmo, v redu? Torej, nismo igrali dovolj dobro, ampak v celoti gledano smo v solidnem položaju. Zato je ta večer boleč, ker ne maramo izgubljati tekem, ampak naslednjič bomo boljši,« je prepričan angleški strateg. »Poslušajte, v zadnjem času smo prejeli veliko pohval in fantje so si jih zaslužili. Danes zvečer smo razočarani, vendar to ne spremeni našega pristopa za naslednjo tekmo.«

Rdeči vragi kljub porazu ostajajo na mestih, ki vodijo v ligo prvakov. Z 51 točkami so na tretjem mestu, zaradi boljše razlike v zadetkih so pred Aston Villo, ki bo 15. marca prišla na Old Trafford.