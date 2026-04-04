Šeškov United prodaja pet zvezdniških igralcev in že išče zamenjave

Manchester United Benjamina Šeška si želi nekoliko razbremeniti svojo plačno strukturo, zato poleti namerava odsloviti kar pet igralcev z zelo visokimi pogodbami. Seveda z izjemno Brazilca Casemira ne gre za nogometaše, ki so ključni v prvi enajsterici rdečih vragov, temveč za tiste, ki jih vodstvo ne vidi več v ključni vlogi oziroma so bili že zamenjani.

Iz tedenskega proračuna za plače si klub želi odstraniti vsaj 1,2 milijona funtov (1,37 milijona evrov), da bi lahko na ta način ustvaril prostor za kakšno okrepitev v poletnem prestopnem roku. Na seznamu igralcev, ki jih želijo prodati, so Casemiro, Jadon Sancho, Marcus Rashford, Rasmus Højlund in André Onana, katerih letni zaslužki presegajo 71 milijonov evrov.

Casemiro se je za odhod navkljub odličnim igram v letošnji sezoni odločil sam, medtem ko je situacija pri Jadonu Sanchu relativno podobna. Rashford in Højlund sta trenutno posojena Barceloni in Napoliju, tam pa so nad njima navdušeni, zato bosta verjetno tudi ostala. Prav tako Manchester United išče kupca za Onanaja, ki je trenutno posojen turškemu Trazbonsporju.

Casemiro je očitno v dobrih odnosih s trenerjem rdečih vragov Michaelom Carrickom. FOTO: Peter Powell/Reuters

Poleg visokih plač se Manchester United letos sooča še z okoli 217 milijoni evrov obveznosti iz preteklih prestopov. Prav zato je prodaja igralcev ključna za sprostitev finančnih sredstev in okrepitev ekipe na pomembnih položajih. Glavni cilj poleti bo v sredini igrišča najti dolgoročno zamenjavo za Casemira. Med kandidati se omenjajo Elliot Anderson iz Nottingham Foresta, Sandro Tonali iz Newcastla ter Adam Wharton iz Crystal Palacea.

Potreba po novem igralcu v vezni liniji bi bila lahko še večja, če bi se za odhod odločil še Urugvajec Manuel Ugarte, ki naj bi bil nezadovoljen nad svojo minutažo. Kar zadeva posojenih nogometašev, ima Rashford v pogodbi pri Barceloni možnost odkupa za 30 milijonov evrov. Pri Højlundu bi moral Napoli odkupiti danskega napadalca za 44 milijonov evrov, če se klub z juga uvrsti v ligo prvakov. Športni direktor modrih Giovanni Manna je prestop označil le še za formalnost.