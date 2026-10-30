Šeškova odsotnost sprožila alarm: United po napadalca velikega rivala

Poškodba Benjamina Šeška, rezultatska kriza in neučinkovitost v napadu so Manchester United prisilile v razmislek o januarski okrepitvi. Na Old Traffordu naj bi tako že preučevali možnosti za prihod novega napadalca, med kandidati pa se je znašlo precej presenetljivo ime – Dominic Calvert-Lewin iz velikega rivala Leedsa.

Po poročanju The Athletica Unitedovi skavti in vodstvo preverjajo, ali bi bilo mogoče 29-letnega angleškega reprezentanta pripeljati že v zimskem prestopnem roku. Zanimanje ni novo, Calvert-Lewin je na radarju rdečih vragov že več let, predvsem Šeškove težave pa so njegovo ime znova potisnile v ospredje.

Šeška čaka daljša odsotnost

Slovenski napadalec zaradi poškodbe goleni ni igral vse od septembrskega pokalnega obračuna z Brightonom. Težave z isto nogo so ga pestile že ob koncu prejšnje sezone, zaradi njih pa je izpustil tudi pripravljalno obdobje.

Trener Uniteda Michael Carrick je ta teden prvič potrdil, da Šeška ne čaka le kratka odsotnost.

»Žal kaže, da bo Ben odsoten nekaj časa. Še vedno ne vemo natančno, kako dolgo, vendar bo šlo za daljše obdobje,« je dejal Carrick.

Po poročanju angleških medijev naj bi bil 23-letni Slovenec odsoten najmanj do januarja. United je tako ostal brez svojega prvega napadalca, v konici napada pa Carrick trenutno izbira predvsem med Matheusom Cunho in Bryanom Mbeumom.

Zadel je prav proti Unitedu

Calvert-Lewin je v Leeds prišel poleti 2025 kot prost igralec po izteku pogodbe z Evertonom in na Elland Roadu znova našel formo. V prvi sezoni je v premier ligi dosegel 14 golov, v sedanji pa je že pri štirih zadetkih na osmih prvenstvenih tekmah.

Zadel je tudi proti Unitedu. Prav njegov gol je namreč Leedsu oktobra prinesel remi z rdečimi vragi z 1:1.

Dobre predstave so Calvert-Lewina po petih letih vrnile tudi v angleško reprezentanco. Za Leeds je doslej v vseh tekmovanjih dosegel 20 golov na 49 tekmah.

Pot do Old Trafforda pa bi bila vse prej kot preprosta. Calvert-Lewin je na Leeds vezan do poletja 2028, klub pa naj bi ga želel zadržati tudi dolgoročno.

Prestop, ki bi dvignil veliko prahu

Dodaten zaplet predstavlja veliko rivalstvo med kluboma. Prestopi na relaciji Leeds–Manchester United so redki, v preteklosti pa so praviloma dvignili veliko prahu.

Najbolj slovit ostaja prihod Erica Cantone iz Leedsa na Old Trafford leta 1992, desetletje pozneje je po isti poti za takrat rekordno odškodnino odšel Rio Ferdinand, leta 2004 pa še Alan Smith.

United je sicer povezavo med kluboma obudil že minulo poletje, ko je po izteku pogodbe z Leedsom pripeljal vratarja Karla Darlowa. Pri Calvert-Lewinu bi bila zgodba vendarle precej drugačna: Leeds enega svojih najpomembnejših napadalcev sredi sezone zagotovo ne bi zlahka prepustil velikemu tekmecu.