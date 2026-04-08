Nogomet

Šeškova tekmeca podprla trenerja Carricka

Manchester United, pri katerem se uveljavlja tudi Benjamin Šeško, v zadnjih mesecih deluje bolje, gotovo ima zasluge za to trener Michael Carrick.
Napadalca Manchester Uniteda Bryan Mbeumo, Benjamin Šeško in trener Michael Carrick. FOTO: Phil Noble/Reuters
Napadalca Manchester Uniteda Bryan Mbeumo, Benjamin Šeško in trener Michael Carrick. FOTO: Phil Noble/Reuters
F. T.
8. 4. 2026 | 05:30
Manchester United v zadnjih mesecih deluje veliko bolje kot pred tem, gotovo ima zasluge za to tudi trener Michael Carrick, sicer nekdanji dolgoletni nogometaš kluba, ki je prerodil ekipo, v kateri se vse bolj uveljavlja tudi slovenski reprezentant Benjamin Šeško. Carrickova usoda resda še ni znana, zato mediji v Angliji ugibajo o tem, kdo bo vodil Manchester United v sezoni 2026/27.

Šeškov United prodaja pet zvezdniških igralcev in že išče zamenjave

Oglasil se je krilni napadalec Amad Diallo in javno podprl začasnega trenerja Carricka kot dolgoročno rešitev na klopi velikana. Carrick je vodenje moštva prevzel januarja po odhodu Rubena Amorima in naj bi ekipo vodil do konca sezone. Nekdanji vezist Uniteda in angleške reprezentacije je ekipo popeljal do sedmih zmag in le enega poraza na desetih tekmah.

Odločitev po koncu sezone

Rdeči vragi za vrnitev v ligo prvakov po dveh letih odsotnosti potrebujejo – matematično – še štiri zmage in en neodločen izid na zadnjih sedmih tekmah. Vodstvo kluba poudarja, da z odločitvijo ne želi hiteti in bo končno presojo o trenerju najverjetneje sprejelo šele po koncu te sezone.

Amad Diallo (desno) med eno od akcij. FOTO: Peter Powell/AFP
Amad Diallo (desno) med eno od akcij. FOTO: Peter Powell/AFP

Kljub temu se zdi, da United za zdaj ni opravil pogovorov z morebitnimi alternativami, izbor kandidatov pa se je zožil – Thomas Tuchel se je zavezal angleški reprezentanci, Roberto De Zerbi naj bi prevzel Tottenham. Diallo, ki se z ekipo mudi na štiridnevnih pripravah na Irskem, je prepričan, da ima klub že pravega človeka. »Z osebnega vidika je on pravi človek,« je dejal reprezentant Slonokoščene obale.

Vojna za Iran dosegla tudi finale, zadnja beseda Čeferinu

»Ima veliko izkušenj, pozna klub in ima njegov DNK. Njegov odnos z vsakim igralcem je zelo dober. Takšen trener lahko klub pripelje tja, kamor spada. Igralci sicer ne odločamo, a moje iskreno mnenje je, da smo zelo zadovoljni, da je Michael Carrick naš trener,« je zatrdil Diallo.

»Odlično je delati pod njegovim vodstvom«

Čeprav bi bilo nenavadno, da igralec ne bi podprl svojega trenerja, predstave na igrišču kažejo, da odnos med Carrickom in moštvom presega zgolj vljudnostne izjave. »Z njim imamo dobre izkušnje,« je dodal še en »tekmec« slovenskega aduta Benjamina Šeška v ofenzivnem delu klubskega kadra, napadalec Bryan Mbeumo: »Zna se pogovarjati z nami in skušali bomo od njega potegniti kar največ. Veliko lažje je, ker pozna okolje. Odlično je delati pod njegovim vodstvom.«

