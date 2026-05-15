Šeškove težave se nadaljujejo, je že odigral zadnjo letošnjo tekmo na Otoku?

Slovenski nogometni zvezdnik Benjamin Šeško še ni nared za vrnitev na nogometna igrišča. Še vedno naj bi čutil posledice poškodbe golenice, ki jo je staknil na tekmi proti Liverpoolu. V nedeljo ga tako ne gre pričakovati na obračunu rdečih vragov proti razpoloženemu Nottingham Forestu, a trener Michael Carrick ima vseeno razloge za veselje.

Navijači Manchester Uniteda bodo v nedeljo namreč še zadnjič na domačem štadionu lahko navijali za brazilskega vezista Casemira, ki se po koncu sezone poslavlja od kluba. Izkušeni Brazilec se po manjših težavah s poškodbo vrača v pogon. »Case je na voljo. Popolnoma predan je ekipi in strokovni štab je zelo zadovoljen s predstavami, ki jih kaže. V nogometu vsi doživljamo vzpone in padce, toda lepo je videti, kako močno povezavo je ustvaril z navijači,« je o Brazilcu spregovoril Carrick.

Do konca sezone angleške premier lige sta le še dva kroga in prav lahko bi se zgodilo, da smo že videli zadnji nastop Benjamina Šeška v letu, ko se je Manchester United vrnil med najboljše klube na Otoku in si je že priigral evropski nogomet. Zadnjo tekmo bodo prihodnjo nedeljo odigrali proti Brightonu, še vedno pa ni uradno, kdo jih bo vodil prihodnje leto.

»Moja prihodnost bo znana zelo kmalu. Vedeli smo, da se bo to odločalo ob koncu sezone in glede tega se ni nič spremenilo,« je pred nedeljsko tekmo povedal Carrick – zdi se, da bo na klopi angleškega kluba z največjo bazo navijačev začel tudi naslednjo sezono, ko pa bodo pričakovanja javnosti še višja kot letos.

»To je poseben nogometni klub. Izjemno ponosen sem, da sem se vrnil in pomagal ekipi narediti korak naprej. Uvrstitev v ligo prvakov je velik dosežek in zadovoljni smo z dosedanjim delom,« še pravi Carrick. Manchester United je pred dnevi sicer že predstavil tudi dres, s katerim bodo prihodnje leto nastopali v Evropi.