Šešku in Kramplu točka proti Bayernu, na vrhu spet Bayer

Nogometaši Leipziga in Bayerna so se v osrednjem dvoboju 6. kola nemškega prvenstva razšli z neodločenim izidom 2:2. Leipzig, pri katerem je Kevin Kampl igral do 64. minute, Benjamin Šeško pa od 72., je zdaj peti na lestvici, Bayern tretji, vodi pa Bayer Leverkusen.

Nogometaši Leipziga so odlično odigrali prvi polčas. Bayern je bil nevaren le v uvodnih minutah, potem pa so gostitelji prevzeli pobudo. Po napakah gostov in hitrih protinapadih pa so tudi dvakrat zatresli mežo, Lois Openda v 20. minuti, Castello Lukeba pa v 26.

Upe v drugem polčasu precej boljšega Bayerna je obudil Harry Kane z izkoriščeno enajstmetrovko v 57. minuti, potem ko je sodnik po ogledu posnetka dosodil igro z roko domače obrambe v živem zidu. Premoč Bavarcev v tem delu je potrdil še Leroy Sane s hitrim protinapadom za 2:2 v 70. minuti.

Kampl je igral do 64. minute, Šeško pa je začel na klopi in vstopil v 72. Ob koncu je bil prav on najbolj nevaren pri Leipzigu, imel je dve lepi priložnosti za tretji gol, najprej je bil za las prekratek pri podaji Opende, pri drugi že globoko v sodnikovem dodatku pa mu je veselje po prodoru s pravočasnim posredovanjem izven kazenskega prostora preprečil vratar gostov Sven Ullreich.

V Mainzu je Leverkusen zanesljivo zmagal, najprej je Sepp van den Berg dosegel avtogol, v drugem delu pa sta z zadetkoma v razmaku šestih minut dvoboj odločila Jonas Hofmann in Alejandro Grimaldo.