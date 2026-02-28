  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

D podkasti

Tiskane izdaje

English

Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Nogomet

Šešku trije zadetki v 84 minutah prinesli nagrado igralec meseca

Po težavnem začetku in po menjavi trenerja se zdi, da je Šeško naposled le našel svoje mesto v otoškem nogometu.
Benjamin Šeško je odlično izkoristil minute, ki mu jih je namenil Michael Carrick. FOTO: Jason Cairnduff/Reuters
Galerija
Benjamin Šeško je odlično izkoristil minute, ki mu jih je namenil Michael Carrick. FOTO: Jason Cairnduff/Reuters
L. Š.
28. 2. 2026 | 14:37
28. 2. 2026 | 14:41
2:15
A+A-

Čeprav je februarja na zelenici preživel le 84 minut, je bil Benjamin Šeško izbran za igralca meseca pri Manchester Unitedu. Slovenec je odlično izkoristil minutažo, ki mu jo je namenil Michael Carrick – na vseh štirih ligaških tekmah je v igro vstopil s klopi in se podpisal pod tri odločilne zadetke. 

Že prvi dan meseca je bil za 22-letnika sijajen. Prvega februarja je na domači tekmi proti Fulhamu vstopil v 74. minuti pri vodstvu Uniteda z 2:0. Prednost so rdeči vragi sprva sicer zapravili, a je Šeško v 94. minuti dosegel zadetek za zmagovitih 3:2.

Po težavnem začetku se zdi, da je mladi Slovenec naposled le našel svoje mesto v ekipi. FOTO: Phil Noble/Reuters
Po težavnem začetku se zdi, da je mladi Slovenec naposled le našel svoje mesto v ekipi. FOTO: Phil Noble/Reuters

Desetega februarja je Šeško na gostovanju pri West Hamu vstopil v 69. minuti pri zaostanku z 1:0. Spet je izkoristil sodnikov podaljšek in zadel v 96. minuti ter s tem postavil končni izid 1:1.

Po daljšem premoru je sledil 27. krog, ko je Manchester United gostoval pri Evertonu. Pri izidu 0:0 je Šeško vstopil (že) v 58. minuti in nato v 71. minuti dokončal hitri protinapad ter z edinim zadetkom tudi odločil tekmo.

Šešku je prvo mesto v glasovanju prineslo 61 odstotkov vseh glasov, na drugem mestu je pristal vrata Senne Lammens s 33 odstotki glasov, na tretjem mestu pa Harry Maguire, ki je prejel šest odstotkov glasov. 

United je neporažen na zadnjih desetih tekmah, obenem pa je ekipa Michalea Carricka vedno bližje ponovnemu nastopu v Ligi prvakov, saj v ligi zaseda četrto mesto. Naslednja preizkušnja rdeče vrage čaka v nedeljo, ko bodo gostili Crystal Palace. Če United zmaga, bo po petkovem spodrsljaju Aston Ville pridobil še eno mesto. 

Sorodni članki

Premium
Šport  |  Nogomet
Prva liga Telemach

Celjani so lahko veseli, a gole prejemajo kot najbolj naivna moštva

Po preboju v osmino finala konferenčne lige vodilni v 1. SNL v 24. kolu v Stožicah. Prvi na delu že danes zeleno-beli in vijolični.
Gorazd Nejedly 28. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Šport  |  Nogomet
Slovenec v labodjem mestu

Udarci letijo z vseh strani, toda to me le krepi, nič mi ni bilo podarjeno

Slovenski nogometni reprezentant Žan Vipotnik na Otoku navdušuje v majici Swanseaja, v kateri je najboljši strelec. Toliko ščipanja in udarjanja še ni izkusil
Gorazd Nejedly 27. 2. 2026 | 18:00
Preberite več
Premium
Šport  |  Nogomet
Anglija

Šeško na svoj način poslal sporočilo Carricku (VIDEO)

Manchester United bo v nedeljo gostil Crystal Palace, Gary Neville pa meni, da bo slovenski as v začetni postavi: Fantu bi zlomilo krila, če bo spet na klopi.
Peter Zalokar 27. 2. 2026 | 15:18
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Konferenčna liga

Celjani za preboj med osem najboljših proti tekmecu, ki so ga že premagali

Žreb parov osmine finala v konferenčni ligi je določil, da se bosta še drugič v sezoni pomerila vodilni moštvi slovenske in grške lige.
27. 2. 2026 | 14:31
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Sreča za pultom

Nekoč je bil evropski prvak, zdaj je prodajalec v športni trgovini

Francoski nogometaš Jérémy Mathieu je po koncu kariere zaradi poškodbe padel v depresijo. Z Barcelono je bil leta 2015 evropski klubski prvak.
27. 2. 2026 | 11:51
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Telekomunikacijski izpad

Konec mrka mobilnega omrežja pri različnih operaterjih

Omrežje spet deluje, klici in sms sporočila pa ponekod še vedno ne. Izpad je trajal skoraj tri ure.
27. 2. 2026 | 16:28
Preberite več
Novice  |  Svet
Spremljamo

     V živo: Kitajska posvarila pred eskalacijo napadov na Bližnjem vzhodu

Spremljamo aktualno dogajanje, povezano z današnjim napadom Izraela in ZDA na Iran.
28. 2. 2026 | 08:00
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Stolp Severnica

Koliko bo stala najvišja stavba in zakaj tam ne bo stanovanj

Z investitorjem Janom Pinteričem smo govorili tudi o varnosti objekta v potresno ogroženi Ljubljani.
Pija Kapitanovič 27. 2. 2026 | 15:36
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Smučarski poleti

Domen Prevc: Najtežje mi je zaradi otrok

Domen Prevc tretji v kvalifikacijah za današnjo tekmo na letalnici na Kulmu. Diskvalifikacija Anžeta Laniška. Najboljši mladi Avstrijec Stephan Embacher.
Miha Šimnovec 28. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Delova osebnost leta
Vredno branja

»Ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši v komunikaciji«

Zgodba o uspešnem podjetju, ki kroji podobo slovenskih moških.
25. 2. 2026 | 14:43
Preberite več
Magazin  |  Svet so ljudje
Ženske

Trendi, ki jih ne smete zamuditi

Onaplus je spletni portal priloge Ona in revije Onaplus, na katerem vas čaka še več pestrih vsebin.
1. 9. 2020 | 12:58
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kdo je najmlajši strojevodja, ki upravlja 105 let staro lokomotivo?

Železnica kot prelomna inovacija, ki je preoblikovala potovanja.
Promo Delo 2. 2. 2026 | 09:01
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Je toplotna črpalka lahko tudi hranilnik energije?

Slovenija se že več let premika v smeri energetske preobrazbe. Delež električne energije iz obnovljivih virov raste.
Promo Delo 23. 2. 2026 | 08:53
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Energetske prenove stavb

Energetska prenova ni strošek, ampak naložba

Celovite prenove javnih in poslovnih stavb praviloma prinesejo od 30 do 60 odstotkov nižjo skupno rabo energije.
Marjana Kristan Fazarinc 28. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Energetska prenova ne koristi, če zatohlost rešujemo s prepihom

Tri četrtine stavb v Evropi energetsko ni učinkovitih, sanacij je minimalno število, še te so pogosto neustrezne.
Milka Bizovičar 28. 2. 2026 | 05:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Tehnološki velikani

Evropa pred izbiro: digitalna suverenost ali digitalna kolonija?

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Izvozniki
Intervju

Za ohranitev konkurenčnosti so naložbe neizogibne

Kakovost in zanesljivost naših dobav potrjujejo reference, med njimi sodelovanja pri projektih 2TDK, SŽ in Luke Koper, pravi Niki Štimac iz Alpacem Kamnolomi.
Marjana Kristan Fazarinc 26. 2. 2026 | 06:00
Preberite več

Več iz teme

Premier ligaBenjamin ŠeškoManchester Unitedigralec mesecanogometnagradaMichael Carrick

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Premium
Novice  |  Svet
Napad na Iran

Grošelj za Delo: Izbruh regionalne vojne bi najbolj prizadel Evropo

Stopnjevanju izraelsko-ameriških napadov bo sledilo tudi stopnjevanje iranskih protiudarov, ocenjuje obramboslovec.
Jure Kosec 28. 2. 2026 | 16:38
Preberite več
Novice  |  Svet
Južna Amerika

V Boliviji strmoglavilo letalo z bankovci, na tatovih uporabili solzivec

V nesreči je po zadnjih podatkih umrlo najmanj 20 ljudi, več kot 30 pa je ranjenih. Oblasti nesrečo še preiskujejo.
28. 2. 2026 | 16:15
Preberite več
Gospodarstvo  |  Like
Like

52 vikend izletov po Srbiji

28. 2. 2026 | 16:00
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Deskanje na snegu

Tim Mastnak kot na olimpijskih igrah od četrtega mesta

Slovenski deskar Tim Mastnak je na tekmi svetovnega pokala v Krynici na Poljskem končal na četrtem mestu. V izločilne boje se je prebila tudi Gloria Kotnik.
28. 2. 2026 | 15:29
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Kulm

Domen Prevc do nove zmage, tudi mladi Avstrijec mu ni bil kos

V Kulmu je potekala prva tekma svetovnega pokala v smučarskih poletih. Domen Prevc je z odličnim skokom v drugi seriji prišel do nove zmage.
28. 2. 2026 | 15:17
Preberite več
Gospodarstvo  |  Like
Like

52 vikend izletov po Srbiji

28. 2. 2026 | 16:00
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Deskanje na snegu

Tim Mastnak kot na olimpijskih igrah od četrtega mesta

Slovenski deskar Tim Mastnak je na tekmi svetovnega pokala v Krynici na Poljskem končal na četrtem mestu. V izločilne boje se je prebila tudi Gloria Kotnik.
28. 2. 2026 | 15:29
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Kulm

Domen Prevc do nove zmage, tudi mladi Avstrijec mu ni bil kos

V Kulmu je potekala prva tekma svetovnega pokala v smučarskih poletih. Domen Prevc je z odličnim skokom v drugi seriji prišel do nove zmage.
28. 2. 2026 | 15:17
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Končno učinkovito orodje za vsakodnevna hišna opravila

Orodje za domače mojstre Bosch za hitra opravila in največjo učinkovitost.
Promo Delo 23. 2. 2026 | 09:51
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kdaj zdravimo nestabilnost pogačice

Kdaj pri izpahu pogačice zadošča konservativno zdravljenje in kdaj operacija? Ortopedski kirurg pojasni mehanizem poškodbe, diagnostiko in načine zdravljenja.
Promo Delo 23. 2. 2026 | 08:19
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Osteoporoza: kako poteka celostna rehabilitacija?

Osteoporoza ne pomeni konec aktivnega življenja in samostojnosti! S pomočjo podporne terapije in vadbe lahko še dolgo živimo kakovostno.
Promo Delo 24. 2. 2026 | 08:38
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Meja se vse bolj briše. Je to niša za slovenska podjetja?

Evropska konkurenčnost in gospodarska varnost temeljita na tem, da ključne tehnologije razvijamo doma in jih znamo hitro prenesti v uporabo.
Promo Delo 8. 2. 2026 | 09:44
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Kosilo

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
20. 2. 2024 | 13:35
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo