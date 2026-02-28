Šešku trije zadetki v 84 minutah prinesli nagrado igralec meseca

Čeprav je februarja na zelenici preživel le 84 minut, je bil Benjamin Šeško izbran za igralca meseca pri Manchester Unitedu. Slovenec je odlično izkoristil minutažo, ki mu jo je namenil Michael Carrick – na vseh štirih ligaških tekmah je v igro vstopil s klopi in se podpisal pod tri odločilne zadetke.

Že prvi dan meseca je bil za 22-letnika sijajen. Prvega februarja je na domači tekmi proti Fulhamu vstopil v 74. minuti pri vodstvu Uniteda z 2:0. Prednost so rdeči vragi sprva sicer zapravili, a je Šeško v 94. minuti dosegel zadetek za zmagovitih 3:2.

Po težavnem začetku se zdi, da je mladi Slovenec naposled le našel svoje mesto v ekipi. FOTO: Phil Noble/Reuters

Desetega februarja je Šeško na gostovanju pri West Hamu vstopil v 69. minuti pri zaostanku z 1:0. Spet je izkoristil sodnikov podaljšek in zadel v 96. minuti ter s tem postavil končni izid 1:1.

Po daljšem premoru je sledil 27. krog, ko je Manchester United gostoval pri Evertonu. Pri izidu 0:0 je Šeško vstopil (že) v 58. minuti in nato v 71. minuti dokončal hitri protinapad ter z edinim zadetkom tudi odločil tekmo.

Šešku je prvo mesto v glasovanju prineslo 61 odstotkov vseh glasov, na drugem mestu je pristal vrata Senne Lammens s 33 odstotki glasov, na tretjem mestu pa Harry Maguire, ki je prejel šest odstotkov glasov.

United je neporažen na zadnjih desetih tekmah, obenem pa je ekipa Michalea Carricka vedno bližje ponovnemu nastopu v Ligi prvakov, saj v ligi zaseda četrto mesto. Naslednja preizkušnja rdeče vrage čaka v nedeljo, ko bodo gostili Crystal Palace. Če United zmaga, bo po petkovem spodrsljaju Aston Ville pridobil še eno mesto.