Sešlar olajšal Bayerju pot do zmage, do Nemcev kritičen tudi legendarni Matthäus

Nogometaši Celja so po pričakovanju izgubili svojo prvo tekmo v evropski ligi. V uvodnem kolu tega tekmovanja so morali v gosteh z 0:2 (0:1) priznati premoč favoriziranim zvezdnikom Bayerja iz Leverkusna.

Celjani so se pod vodstvom novega trenerja Zorana Zeljkovića hitro znašli v zaostanku, potem ko je v 15. minuti z avtogolom svojo mrežo zatresel Svit Sešlar. Vendar pa se »grofje« po zaostanku niso vdali. Ravno nasprotno; Nemcem, ki so jim strokovnjaki že vnaprej pripisovali zanesljivo zmago, so nudili dostojen odpor in si povrhu priigrali nekaj lepih priložnosti, ki pa jih niso unovčili.

Celjski vratar Žan-Luk Leban je takole pospremil avtogol Svita Sešlarja. FOTO: Thilo Schmuelgen/Reuters

Medina v 74. minuti postavil končni izid

Gledalci na BayAreni so morali na drugi zadetek čakati vse do 74. minute, ko je gostujočega vratarja Žan-Luka Lebna premagal še Argentinec Facundo Medina in postavil končni izid. »Zmaga Bayerja je zaslužena, vendar brez zvezdice. Če bodo želeli uresničiti svoje visoke cilje, bodo morali bistveno stopnjevati svoje nastope. Pred njimi je še zelo dolga pot,« nad predstavo moštva iz Leverkusna še zdaleč ni bil navdušen nekdanji nemški as Lothar Matthäus.

»Ko igraš proti slabšemu nasprotniku, moraš pač pokazati, da si Bayer,« je še pribil 65-letni Nemec, strokovni komentator pri televizijski postaji RTL.

Nogometaši Bayerja so se morali za zmago zelo potruditi. FOTO: Leon Kuegeler/AFP

Naslednjo tekmo bodo Celjani odigrali v nedeljo (17.30), ko bodo gostovali pri Muri. V drugem kolu evropske lige pa bodo 15. oktobra gostili Omonio, ki je danes z 1:0 presenetila špansko moštvo Celta Vigo. Zmagoviti gol je v 88. minuti z lepim strelom s približno 20 metrov zabil slovenski branilec Jure Balkovec.