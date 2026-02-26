  • Delo mediji d.o.o.
Nogomet

Sešlar popeljal Celjane prek Drite

Nogometaši Celja so se zanesljivo uvrstili v osmino finala konferenčne lige.
Nogometaši Celja so se uvrstili v osmino finala konferenčne lige. FOTO: Voranc Vogel/Delo
Galerija
Nogometaši Celja so se uvrstili v osmino finala konferenčne lige. FOTO: Voranc Vogel/Delo
M. Š., STA
26. 2. 2026 | 20:47
26. 2. 2026 | 21:06
2:54
A+A-

Nogometaši Celja so se uvrstili v osmino finala konferenčne lige. V dodatnih kvalifikacijah so s skupnim izidom 6:4 izločili igralce Drite. Obe tekmi so – zanimivo – dobili s 3:2. Potem ko so s tem izidom dobili prvi dvoboj v gosteh, so bili z enakim rezultatom boljši tudi pred svojimi navijači.

Gostitelji so povratni dvoboj odigrali brez poškodovanih Žana Karničnika, Marka Zabukovnika, Jakova Pranjića in Nina Vukasovića. V primerjavi s prvo tekmo sta se na klopi znašla Milot Avdyli in Artemijus Tutyškinas, namesto njiju pa sta začela Rudi Požeg Vancaš in Damjan Vuklišević.

Za Celjane je ob dvakratnem strelcu Svitu Sešlarju, ki je najprej v polno zadel v 20. minuti in nato z bele točke še v 43. minuti, je gol zabil še Darko Hrka (v 24. minuti). Zadetka za goste sta dosegla Blerim Krasniqi (27.) in Albert Dabiqaj (51.).

Gostitelji so že prejšnjo sezono pod vodstvom španskega trenerja Alberta Riere spisali eno lepših evropskih zgodb, potem ko so se presenetljivo uvrstili v četrtfinale konferenčne lige in za preboj v polfinale namučili tudi italijansko Fiorentino.

Celje – Drita 3:2 (3:1); naprej Celje s 6:4

Štadion Z'dežele, gledalcev 4152, sodniki: Sylwestrzak, Sokolnicki, Karasewicz (vsi Poljska).
Strelci: 1:0 – Sešlar (19.), 2:0 – Hrka (23.), 2:1 – Bl. Krasniqi (26.), 3:1 – Sešlar (43./11-m), 3:2 – Dabiqaj (51.).
Celje: Leban, Bejger, Hrka, Vuklišević, Nieto, Kvesić (od 76. Vidović), Ćalušić (od 87. Daniel), Sešlar, Josifov, Kučys (od 87. Poplatnik), Požeg Vancaš (od 62. Avdyli).
Drita: Maloku, Ovouka, Sheji (od 68. Abazaj), Pellumbi, Bejtulai, Be. Krasniqi, Tusha (od 87. Grezda), Dabiqaj, Limaj (od 68. Nguena), Bl. Krasniqi, Balaj (od 68. Ajzeraj).
Rumeni kartoni: Bejger, Vuklišević, Leban; Bejtulai, Pellumbi, Bl. Krasniqi, Dabiqaj.

Tekme osmine finala bodo na sporedu 12. in 19. marca, žreb parov pa bo jutri ob 14. uri na sedežu Evropske nogometne zveze (UEFA) v Nyonu. Možna tekmeca Celja sta Sparta Praga in AEK Atene.

Šport  |  Nogomet
Konferenčna liga

Celjani blesteli, trpeli in na koncu iz Prištine odnesli zmago

Nogometaši Celja so s 3:2 premagali Drito na prvi tekmi dodatnih kvalifikacij za osmino finala konferenčne lige. Junak Matej Poplatnik.
Nejc Grilc 19. 2. 2026 | 22:55
Preberite več
Premium
Šport  |  Nogomet
Vroče gostovanje

Celjani ne želijo ponoviti ljubljanske napake

Danes v Prištini (21.00) prva tekma za napredovanje v osmino finala konferenčne lige med kosovskim prvakom Drito in Celjem.
Gorazd Nejedly 19. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Šport  |  Nogomet
Konferenčna liga

Če so Štajerci dvignili glave, naj se spomnijo Olimpije

Kakšen klub je kosovski prvak Drita, četrtkov tekmec Celja v izločilnih bojih konferenčne lige? Po Transfermarktu je njegova vrednost 7,58 milijona evra.
Gorazd Nejedly 17. 2. 2026 | 21:20
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Konferenčna liga

Celjani ne razmišljajo o zmagi ali neodločenem izidu

Trener slovenskega pokalnega prvaka Ivan Majevski se je zazrl v četrtkovo prvo tekmo dodatnih kvalifikacij za preboj v osmino finala nogometne konferenčne lige
17. 2. 2026 | 14:35
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Konferenčna liga

Znani tekmeci Celjanov

Varovanci trenerja Alberta Riere se bodo v dvoboju za uvrstitev v osmino finala konferenčne lige dvakrat pomerili z igralci kosovske ekipe Drita.
16. 1. 2026 | 14:01
Preberite več
Premium
Premium
Premium
