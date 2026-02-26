Sešlar popeljal Celjane prek Drite

Nogometaši Celja so se uvrstili v osmino finala konferenčne lige. V dodatnih kvalifikacijah so s skupnim izidom 6:4 izločili igralce Drite. Obe tekmi so – zanimivo – dobili s 3:2. Potem ko so s tem izidom dobili prvi dvoboj v gosteh, so bili z enakim rezultatom boljši tudi pred svojimi navijači.

Gostitelji so povratni dvoboj odigrali brez poškodovanih Žana Karničnika, Marka Zabukovnika, Jakova Pranjića in Nina Vukasovića. V primerjavi s prvo tekmo sta se na klopi znašla Milot Avdyli in Artemijus Tutyškinas, namesto njiju pa sta začela Rudi Požeg Vancaš in Damjan Vuklišević.

Za Celjane je ob dvakratnem strelcu Svitu Sešlarju, ki je najprej v polno zadel v 20. minuti in nato z bele točke še v 43. minuti, je gol zabil še Darko Hrka (v 24. minuti). Zadetka za goste sta dosegla Blerim Krasniqi (27.) in Albert Dabiqaj (51.).

Gostitelji so že prejšnjo sezono pod vodstvom španskega trenerja Alberta Riere spisali eno lepših evropskih zgodb, potem ko so se presenetljivo uvrstili v četrtfinale konferenčne lige in za preboj v polfinale namučili tudi italijansko Fiorentino.

Celje – Drita 3:2 (3:1); naprej Celje s 6:4 Štadion Z'dežele, gledalcev 4152, sodniki: Sylwestrzak, Sokolnicki, Karasewicz (vsi Poljska).

Strelci: 1:0 – Sešlar (19.), 2:0 – Hrka (23.), 2:1 – Bl. Krasniqi (26.), 3:1 – Sešlar (43./11-m), 3:2 – Dabiqaj (51.).

Celje: Leban, Bejger, Hrka, Vuklišević, Nieto, Kvesić (od 76. Vidović), Ćalušić (od 87. Daniel), Sešlar, Josifov, Kučys (od 87. Poplatnik), Požeg Vancaš (od 62. Avdyli).

Drita: Maloku, Ovouka, Sheji (od 68. Abazaj), Pellumbi, Bejtulai, Be. Krasniqi, Tusha (od 87. Grezda), Dabiqaj, Limaj (od 68. Nguena), Bl. Krasniqi, Balaj (od 68. Ajzeraj).

Rumeni kartoni: Bejger, Vuklišević, Leban; Bejtulai, Pellumbi, Bl. Krasniqi, Dabiqaj.

Tekme osmine finala bodo na sporedu 12. in 19. marca, žreb parov pa bo jutri ob 14. uri na sedežu Evropske nogometne zveze (UEFA) v Nyonu. Možna tekmeca Celja sta Sparta Praga in AEK Atene.