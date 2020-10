FOTO:Šest golov v mreži Manchester Uniteda

London

Odločen odgovor Tottenhama

Ole Gunnar Solskjær bo težko zadržal službo. FOTO: Alex Livesey/Reuters

Arsenal do treh točk

- Kar s 6:1 je Tottenham na Old Traffordu premagal bledi Manchester United, pri katerem se stolček trenerjavse bolj trese. Moštvo iz Londona je povsem nadiralo rdeče vrage, rdeči karton je zaradi nešportnega vedenja že v prvem polčasu prejelZa moštvo nekdanjega trenerja Manchester Unitedasta po dva gola doseglain. United ima po treh tekmah samo tri točke.Gosti, ki bi glede na priložnosti lahko zmagali še z višjo razliko, so si zmago zagotovili že v prvem polčasu, dobili so ga 4:1. Od nastanka premier lige se je prvič zgodilo, da je United na Old Traffordu v prvem polčasu prejel štiri gole. Tekma se je sicer za domače začela sanjsko. Že v prvi minuti jev kazenskem prostoru nepravilno zaustavil Martiala, enajstmetrovko je v vodstvo spremenilA gosti so hitro odgovorili in že v sedmi minuti vodili. Najprej je v polno zadel, nato pa še Son. Odločilni trenutek pa se je zgodil v 28. minuti, ko je Martial v prerivanju v kazenskem prostoru udarilin si prislužil rdeč karton.Številčno premoč so gosti izkoristili že nekaj sekund pozneje. Po poigravanju domače obrambe je žogo prestregel Kane, isti igralec je v nadaljevanju akcije tudi izkoristil podajo Sona. Slednji je še v prvem delu dosegel svoj drugi gol, Kane pa je drugega dosegel v drugem polčasu iz enajstmetrovke. Vmes se je med strelce vpisal šePrvi poraz v sezoni je presenetljivo doživel Leicester City, ki je pred tem v gosteh premagal Manchester City, danes pa doma z 0:3 klonil proti West Hamu. Na lestvici vodi Everton, ki ima 12 točk, na vrhu se mu lahko pridruži mestni tekmec Liverpool, ki bo danes gostoval pri Aston Villi.West Ham si je v prejšnji sezoni v zadnjem trenutku zagotovil obstanek, tudi novega prvenstva ni dobro začel, a po dveh porazih je našel ritem, v prejšnjem krogu je s 4:0 premagal Wolverhampton, zdaj pa je bil prepričljivo boljši še od Leicestra. Zanesljivo zmago so jim zagotovili goliinNove tri točke je zabeležil Arsenal, zdaj je pri devetih, toliko, kot jih ima tudi Leicester. Potem ko sta v 61. in 64. minuti v polno zadelain, je bilo videti, da bo njegova zmaga zanesljiva, toda gostiso v 84. minuti zaostanek zmanjšali. Tako so morali domači, ki na domačem igrišču proti Sheffieldu Unitedu zadnjič izgubili leta 1971, trepetati za zmago vse do konca.Wolverhampton je z 1:0 premagal Fulham, strelec edinega gola je bilv 56. minuti, Southampton pa je bil z 2:0 boljši od West Bromwich Albiona, med strelce sta se vpisalainChelsea - Crystal palace 4:0 (0:0)Everton - Brighton 4:2 (2:1)Leeds - Manchester City 1:1 (0:1)Newcastle - Burnley 3:1 (1:0)Southampton - West Bromwich Albion 2:0 (1:0)Leicester City - West Ham United 0:3 (0:2)Arsenal - Sheffield United 2:1 (0:0)Wolverhampton - Fulham 1:0 (0:0)17.30 Manchester United - Tottenham20.15 Aston Villa - Liverpool1. Everton 4 4 0 0 12:5 122. Leicester 4 3 0 1 12:7 93. Liverpool 3 3 0 0 9:4 94. Arsenal 4 3 0 1 8:5 95. Chelsea 4 2 1 1 10:6 76. Leeds 4 2 1 1 9:8 77. Newcastle 4 2 1 1 6:5 78. West Ham 4 2 0 2 8:4 69. Aston Villa 2 2 0 0 4:0 610. Southampton 4 2 0 2 5:6 611. Crystal Palace 4 2 0 2 5:7 612. Wolverhampton 4 2 0 2 4:7 613. Tottenham 3 1 1 1 6:4 414. Manchester City 3 1 1 1 6:7 415. Brighton 4 1 0 3 8:10 316. Manchester United 2 1 0 1 4:5 317. West Bromwich Albion 4 0 1 3 5:13 118. Sheffield United 4 0 0 4 1:6 019. Burnley 3 0 0 3 3:8 020. Fulham 4 0 0 4 3:11 0