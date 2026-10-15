Sestankovali skoraj štiri ure, a Gianni Infantino ni dal zadovoljivih odgovorov

Zasedanje sveta Mednarodne nogometne zveze Fife v Zürichu po več kot treh urah in pol ni zadovoljilo nasprotnikov predsednika Giannija Infantina. Slednji namreč ni ponudil odgovorov na postavljena vprašanja, predvsem glede opuščenega projekta zasebnega vlaganja v Fifina tekmovanja (FFE), je poročala nemška tiskovna agencija dpa.

Med razočaranimi je bil tudi predsednik Evropske nogometne zveze Uefe Aleksander Čeferin, ki je po poročanju dpa prizorišče brez komentarja zapustil le nekaj minut po koncu seje sveta. Predsednik nemške nogometne zveze Bernd Neuendorf je poudaril, da niso dobili ustreznih dogovorov.

»Postavili smo veliko kritičnih vprašanj, a po mojem mnenju ni bilo zadovoljivih odgovorov,« je po sestanku v Zürichu dejal Neuendorf. Predsednica angleške zveze in podpredsednica Fife Debbie Hewitt pa je dodala: »Odgovoriti mora na tista vprašanja, če ne bo, ni primeren za predsednika Fife. Dejal nam je, naj mu dostavimo vprašanja. Bilo jih je veliko, zdaj je na njem, da odkrito odgovori. Če nima ničesar skrivati, naj pokaže vsaj dokumentacijo glede FFE.«

Sestanek sveta je bil Infantinovo prvo srečanje z nasprotniki po njegovem kontroverznem predlogu glede projekta Fifa Forward Enterprise (FFE). Ta naj bi vključil zasebne vlagatelje v družbo, ki bi vodila komercialne interese SP in drugih tekmovanj. Zaradi tega so Infantina pozivali k odstopu predsedniki treh celinskih zvez, vključno z Uefo, potem ko je časnik The Times prvi poročal o podrobnostih načrta FFE, ki so ga razvili brez vedenja sveta Fife. Za odgovore Fifinega predsednika na svetu niso določili časovnega okvirja, zlasti glede tega, kako mu je uspelo zaobiti vse institucije Fife in zasnovati kontroverzen finančni načrt za produkt svetovnega prvenstva, pri čemer je bil zbiralec sredstev Joshua Kuschner, tesen sodelavec ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Infantino se je po poročanju dpa opravičil, vendar le zaradi pomanjkanja komunikacije, ne pa zaradi samega zdaj opuščenega projekta. Na vprašanje, ali je bilo opravičilo iskreno, je Neuendorf odgovoril: »No, to mora vedeti sam.«

Aleksander Čeferin in drugi evropski kolegi še čakajo Infantinove odgovore. FOTO: Manon Cruz/Reuters

Še vedno ima veliko podporo

Infantino se je v zadnjem obdobju vsaj navidezno znašel v težavah glede njegove prihodnosti na vrhu Fife, a je odločen, da se bo prihodnje leto potegoval za svoj četrti mandat predsednika Fife. Kot kaže, ima trenutno veliko podporo, potem ko ga je prejšnji teden soglasno podprla afriška nogometna zveza Caf, obenem pa ima močno podporo tudi v Južni Ameriki, Oceaniji in Aziji. Upanje Evropejcev na spremembe pa se je po tem sestanku še bolj zmanjšalo. Nekateri si po poročanju britanskih medijev za protikandidata Infantinu želijo Francoza Arsena Wengerja, a je vprašanje, če bo nekdanji trener Arsenala in zdajšnji vodja oddelka za globalni razvoj pri Fifi sprejel ta izziv.

»Ni prepovedi nominiranja kandidatov. Roki so določeni. Do 18. novembra imamo čas, da vidimo, ali obstaja kandidat ali ne. To je demokracija pri Fifi. Toda kot vidite, večina združenj po vsem svetu, pa tudi konfederacije, podpirajo predsednika Giannija Infantina,« je dejal mavretanski član sveta Ahmed Yahya.

»Kot sem rekel, zaupanje vanj je izgubljeno. Zdaj je treba razviti nove ljudi in nove ideje in ugotoviti moramo, kako to organizacijo, ki je izjemno pomembna za svetovni nogomet, postaviti na trdne temelje,« je stališče Evrope povzel Neuendorf.

Na svetu so sicer izluščili nekaj simboličnih odločitev. Dogovorili so se za ustanovitev delovne skupine, ki ji predseduje podpredsednik Fife, šejk Salman bin Ebrahim al Kalifa. Njen namen je reorganizirati strukturo upravljanja Fife, tako da enostranski ukrepi pri pomembnih projektih, kot je bil Infantinov FFE, ne bodo več mogoči. Neuendorf je še poudaril, da je primarni cilj zagotoviti pošten postopek volitev 18. marca 2027 v Rabatu, brez vpletenosti uprave Fife pod vodstvom Infantina.