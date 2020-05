Seveda je težko z Mesijo, ko pa je božji sin

Ljubljana - V teh zdravstveno kriznih časih eno od vprašanj kar splava na površje: kaj je vrednejše, nacionalni in človeški ponos ali posel? Nogometni velikan Barcelona je po svoje tudi ujetnik svojega katalonsko ponosnega narodnostnega okolja, industrijsko močni Katalonci in Baski bi se odcepili od Španije, a kaj potem globalno s športom in velikim biznisom žogobrcem?Ker ljudem v (samo)izolaciji buhti domišljija, se pojavljajo tudi hipoteze, da bo Barça zaradi denarnih težav prisiljena prodati večino svojega moštva, razen seveda zvezdnika Lionela Messija in nekaj njegovih oprod. A po drugi strani tudi ne potihnejo govorice, ...