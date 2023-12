Sever Italije pred jugom

Juventus je v zadnji tekmi 18. krogu italijanskega nogometnega prvenstva gostil Romo in zmagal z 1:0. Dvoboj je odločil francoski zvezni igralec Adrien Rabiot v 47. minuti. Juventus ostaja na drugem mestu lestvice. Inter je v petek v gosteh pri Genoi iztržil remi z 1:1, a ostaja na čelu lige. Ima 45 točk, dve več od Juventusa.

V soboto so nogometaši Milana z 1:0 doma ugnali Sassuolo z golom reprezentanta ZDA Christiana Pulišića v 59. minuti. S tem je Milan ostal tretji na lestvici. Nogometaši Udineseja, za domače je Sandi Lovrić igral vso tekmo, so Bologno dotolkli s 3:0. Vse tri gole sta zadela Argentinca. Roberto Pereyra v 23. in 52. minuti, vmes pa je bil uspešen še Lorenzo Lucca. Videmčani so šele drugič slavili v tej sezoni, a imajo še 11 remijev.

Z 1:0 je Salernitana v gosteh premagala Verono, a je kljub drugi zmagi in golu Francoza Louma Tchaouna ostala na repu prvenstva. Cagliari in Empoli sta se v derbiju začelja razšla brez zadetkov ter ostala le pred Salernitano.

Roma je sedma ekipa prvenstva. Mesto za Rimljani je Napoli, ki se je v soboto z Monzo na domačem stadionu Diega Armanda Maradone razšel brez zadetkov. Gostitelji in aktualni italijanski prvaki so po četrtem remiju ostali pri osmih zmagah.