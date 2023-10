V Belfastu v sredo pričakujejo nevihto, Slovenci jo želijo že dan prej

V nadaljevanju preberite:

Kaj bo opravila Slovenija drevi v Belfastu? To vprašanje si zastavljajo privrženci slovenske nogometne reprezentance pred dvobojem med Severno Irsko in Slovenijo, ki lahko goste povsem približa uvrstitvi na evropsko prvenstvo v Nemčijo. Slovenska odprava na irskem otoku izžareva optimizem in je prepričana o uspešnem koncu večera, ki ga bodo odprli ob 20.45 na tukajšnjem štadionu Windsor Park.

Slovence je pričakalo na Otoku prijazno vreme, podobno razmeram v domovini – delno oblačno, zjutraj pet, popoldne pa dvanajst stopinj Celzija –, upajmo tudi, da se ne bodo uresničile napovedi o močni nevihti Babet, ki naj bi zajela britansko otočje v sredo zjutraj in se je tukajšnji meteorologi opazno bojijo ter opozarjajo prebivalce na previdnost. Naj bo po zaslugi razigranih Slovencev raje »nevihtno« že danes zvečer – gostje so namreč na zadnjih treh tekmah zabili neverjetnih enajst golov, po štiri prav Severni Irski in tudi San Marinu, tri pa je nazadnje v Stožicah prejela Finska. Več v članku.