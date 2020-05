Italija: »Podcenili težave nogometa, v nevarnosti 300.000 delovnih mest«

Ljubljana



Upor manjših klubov

300.000 delovnih mest je zaradi pandemije koronavirusa ogroženo v italijanski nogometni industriji

Če bo mednarodni klub, Inter iz Milana, levo na sliki njegov igralec Danilo D'Ambrosio, igral drugje v Italiji, kaj bo z Atalanto iz Bergama, prav tako iz Lombardije, Josipa Iličića (desno)? FOTO: Reuters

Demoniziranje nogometa

Nož v hrbet

Veljak Severne Italije Matteo Salvini je po starorimski navadi s palcem pokazal, da ne bo pogubil domačega nogometa. FOTO: Reuters

- Severna liga bo igrala. Namreč tako politično kot nogometno. Kar zadeva južnjake Napoli, Lecce in Cagliari, so to tako ali tako lenuhi in mafijci, na severu se bodo otresli tako virusa kot negotovosti, ali se bo letošnja sezona v serie A v calciu tudi končala ... Morda je v stereotipni šali nekaj resnice.Resnica je v vinu, pravi pregovor. Italijanski politiki bi najraje z vinom nazdravili nadaljevanju italijanskega prvenstva., »capo« Lege Nord, no, od leta 2018 je samo Liga, ker želi, kako ironično, pridobiti tudi volivce z juga Apeninskega polotoka, je za zagon glasoval s »si«, podobno tudi predsednik dežele Emilija Romanja. Ta je bil najprej previdno za odprtje vadbenih središč nogometnih klubov, Salvini pa je s pritrditvijo ligi izrekel še besedo presežka.»Ne le da sem zaradi ekonomskih vidikov in služb za nadaljevanje serie A, sem tudi za to, za božjo voljo seveda, da klubi z italijanskega severa tekme, ki so preostale, igrajo v osrednjem ali južnem delu države, ki jih pandemija ni toliko prizadela. A to je odvisno od lastnikov klubov, igrati v Firencah, Neaplju ali Reggiu Calabrii je z mojega vidika v redu,« je Salvini po starorimski razvadi palec obrnil gor za milost juga.Športni ministerima veliko dela in težavnosti pri odločitvah, v calciu se obrača nekaj milijard evrov, je nacionalni ponos, a tu je tudi razkol med predsedniki italijanskih prvoligašev, saj so nekateri, tisti klubskih palčkov, udarili po mizi, da je dosti tega cirkusa reševanja naslovov velikanov in velikega denarja.Navijači pa so tako ali tako le lutke, ki se jih molze za obratovanje nogometne industrije. »Šport je druženje in vezava, ne le brezsrčno tekmovanje. Nisem prerok, a če se bo liga nadaljevala, bo to psihološko znamenje, da premagujemo virus in da je krivulja okužb resnično v padcu. Ker sem navijač Juventusa, bi si tudi želel, da se v Torino vrne. Če bi prišel šenamesto, ki se poslavlja, bi bil to še en zadetek v polno,« je omenil Stefano Bonaccini.»Nogomet je posel, če umre, ne bodo preživeli niti drugi športi. Na tisoče delovnih mest je v nevarnosti, tudi tistih igralcev, pa seveda ne govorim o Cristianu Ronaldu in Zlatanu Ibrahimoviću, množica posameznikov je tu. Seveda, v ligaško tekmovanje ne bomo skočili nepremišljeno in neposredno, tako ali tako bo o tem v naslednjih dveh tednih odločila vlada. Upam, da bo začetek nadaljevanja junija, drugače, če bo kdo od ministrov nikalen, bo še eno družbeno področje v Italiji pod pritiskom in v hudi krizi. Potrebovali bomo še kakšno milijardo evrov, da bomo poizkušali povezati konce,« je prepričan Matteo Salvini.»Nekateri so podcenili nogometne težave, zaradi preslabe ocene položaja demonizirali svet nogometa, ne vedoč, da je v nevarnosti 300.000 delovnih mest. Če zaradi nenadaljevanja prvenstva pred poletjem bankrotira polovica klubov, bi rad videl junaka, ki bo zapolnil finančno luknjo omenjene milijarde evrov. Ker sem navijač Milana, se bojim, da bom moral na njegov uspeh čakati še kar nekaj sezon, v izolaciji sem si ogledal vse tekme iz zlatega obdobja. Ponavljam, če nekdo nogometu želi zabosti nož v hrbet, ker je to pač zdaj priljubljeno, ne dela usluge Italiji,« je sklenil parlamentarni poslanec Salvini.