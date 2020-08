Sevilla za lovoriko z Interjem

Düsseldorf – Nogometaši Interja s slovenskim vratarjem Samirjem Handanovićem so v drugi polfinalni tekmi evropske lige premagal Šahtar iz Donjecka s 5:0 (1:0). Strelci za Milančane: Lautaro Martinez (19., 74.), Danilo D'Ambrosio (64.) in Romelu Lukaku (78., 84.).



Inter se bo v petkovem finalu pomeril s Sevillo, ki je v nedeljo ugnala Manchester United z 2:1 in nadaljevala lov na svojo šesto šampionsko lovoriko v evropski ligi in njenem predhodniku pokalu UEFA po letih 2006, 2007, 2014, 2015 in 2016. Italijanska zasedba je osvojila trofejo trikrat, v letih 1991, 1994 in 1998.