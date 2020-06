Sevilli prvi derbi po prekinitvi

Sevilla - Prva nogometna tekma v nadaljevanju španskega prvenstva po prekinitvi od srede marca je pripadla Sevilli, ki je bila v mestnem derbiju z 2:0 boljša od Betisa. Predstava je minila v znamenju zaščitnih ukrepov, virtualnih pristašev in posnetega navijanja iz zvočnikov. Nekaj ur pred tekmo je bilo sicer pred štadionom vseeno slišati vzklike okoli 200 prisotnih navijačev Seville, ki jih je nekaj minut pred začetkiom pregnalo okoli 600 predstavnikov policijskih in varnostnih enot v okolici objekta.



Policija je bila pripravljena še na večje število tako domačih kot gostujočih navijačev, a so ti upoštevali navodila klubov, da se ne zbirajo pred stadionom v času tekme, so še zapisali pri AFP.



Pred začetkom obračuna na zelenici so se nogometaši in prisotno osebje na stadionu Ramon Sanchez Pizjuan z minuto molka poklonili nekaj več kot 27.000 žrtvam pandemije novega koronavirusa v Španiji.



Po prvem polčasu, v katerem zadetkov ni bilo, je Sevilla v drugem upravičila vlogo favorita. Iz enajstih metrov je bil po odločitvi sodnika Mateua Lahoza ter potrditvi iz sobe za Var v 56. minuti natančen Lucas Ocampos, šest minut kasneje pa je končni izid postavil Fernando.



Domače moštvo po zmagi še naprej zaseda 3. mesto na lestvici, s 50 točkami se je drugouvrščenemu Realu iz Madrida približalo na šest točk. Madridčane dvoboj 28. kola čaka v nedeljo, 14. junija, ko bodo gostili Eibar. Na lestvici vodi Barcelona, ki ima dve točki prednosti pred večnimi rivali iz španske prestolnice. Katalonce prva tekma po več kot treh mesecih čaka jutri proti Mallorci. Atletico Jana Oblaka je na 6. mestu, v nedeljo pa ga čaka zahteven obračun proti Athleticu iz Bilbaa.

Španska liga je druga iz evropske peterice največjih lig, ki nadaljuje s nogometom; Nemci so ligo nadaljevali 16. maja. V Italiji bodo sezono ponovno zagnali danes s pokalnim polfinalom med Juventusom in Milanom, v Angliji pa bo prvenstvo ponovno oživelo 17. junija. V Franciji so sezono predčasno prekinili konec aprila in za prvaka razglasili Paris Saint-Germain.