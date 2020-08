Sežancem prva zmaga v novi sezoni 1. SNL

Tabor Sežana : Koper 1:0 (1:0) Štadion Rajko Štolfa, brez gledalcev, sodniki Jug, Bensa in Černe.

Strelec: 0:1 Žužek (33., avtogol).

Tabor Sežana: Koprivec, Ristić, Nemanić, Babić (od 90. Stare), Briški, Doukoure, Zebić, Mihaljević, Kouao, Sever (od 71. Salkič), Stančič (od 71. Rovas).

Koper: Vargić, Jozinović, Žužek, Cerovec, Mišić (od 84. Badžim), Dodlek, Pejić (od 59. Jelič Balta), Vršič (od 85. Vekić), Čirjak (od 45. Mlakar), Stevanovič, Mulahusejnović (od 78. Bešir).

Rumeni kartoni: Doukoure, Mihaljević; Mišić, Jozinović, Cerovec.

Pobuda brez nevarnih strelov

Sežana – V otvoritveni tekmi nove sezone v 1. SNL so nogometaši Tabora premagali Koper z 1:0 (1:0). Zmagovalca je odločil avtogol gostujočega branilcav 33. minuti.Sežanska zasedba se je uspešno predstavila v spremenjeni zasedbi, saj je klub v kratkem premoru zapustilo kar nekaj igralcev. Med vidnejšimi okrepitvami pa je nekdanji reprezentančni vratar, ki je danes tudi začel tekmo. V Kopru po vrnitvi na prvoligaško sceno ne skrivajo želje, da bi se potegovali tudi za mesta v Evropi. A danes najodmevnejše okrepitve,, ki je prišel iz Maribora, še ni bilo v postavi.Prvih 45 minut nove sezone so bolje odigrali nogometaši Tabora, motor moštva pa je bil. V 27. minuti je meril z leve strani kazenskega prostora, a mimo vrat. Isti igralec je nato po strelu iz obrata zadel v telo, v naslednji akciji domačega napadalca pa se je izid spremenil. Mihaljević je s podajo z leve strani skušal zaposliti soigralce v kazenskem prostoru, toda žogo je še pred njimi odbil gostujoči branilec Žužek in jo preusmeril v svojo mrežo. Po zadnji nevarni akciji Mihaljevića v prvem polčasu pa ježogo v 37. minuti ukrotil.V nadaljevanju so prvi prišli do priložnosti gostje, po prostem strelu s kakšnih 20 metrov pa je v 50. minuti kapetanmeril po sredini gola, a nekoliko previsoko. Gostitelji bi lahko vodstvo povišali pet minut zatem, ko je v kazenski prostor prodrl, a se ni odločil za preigravanje vratarja. Podal je nazaj, ta pa je nato nastreljal Vargića.Za Koper ne v 73. minuti močno z 20 metrov sprožil Dodlek, žoga je za malo zgrešila stičišče vratnice in prečke. Koprčani so v zadnjem delu tekme prevzeli pobudo, a prave nevarnosti za izenačenje ni bilo. Lahko pa bi domači v sodnikovem dodatku potrdili zmago, a je po prostem strelu Mihajlevića vratar žogo odbil v kot.