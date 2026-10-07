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Nogomet

Shakira ima dovolj, če želiš videti otroka, pridi v Miami

V sporu med kolumbijsko pop zvezdnico Shakiro in nekdanjim španskim nogometašem Gerardom Piquéjem se je odprlo novo poglavje.
Shakira in Gerard Piqué sta ob Victorii Beckham in Davidom Beckhamom veljala za najbolj zvezdniški par. FOTO: Profimedia
Galerija
Shakira in Gerard Piqué sta ob Victorii Beckham in Davidom Beckhamom veljala za najbolj zvezdniški par. FOTO: Profimedia
G. N.
7. 10. 2026 | 15:55
7. 10. 2026 | 15:56
2:09
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V sporu med kolumbijsko pop zvezdnico Shakiro in nekdanjim španskim nogometašem Gerardom Piquéjem se je odprlo novo poglavje. Pevka je na sodišču vložila zahtevo za spremembo režima stikov z njunima sinovoma, 13-letnim Milanom in 11-letnim Sascho, s katero želi breme dolgih potovanj prevaliti na nekdanjega partnerja.

Po ločitvi leta 2022 sta nekdanja zakonca po dolgotrajnih pogajanjih dosegla dogovor, ki je Shakiri omogočil selitev z otrokoma v Miami, sinova pa sta očeta v Barceloni obiskovala med šolskimi počitnicami. Shakira zdaj zahteva, naj otroka ne opravljata več dolgih čezoceanskih letov. Namesto tega predlaga, da Piqué sam potuje v Miami, kjer bi preživljal čas s sinovoma.

Zastopniki kolumbijske pevke so v uradni izjavi za javnost poudarili, da namen zahteve ni kratenje očetovih pravic do stikov, temveč zaščita fizičnega, čustvenega in akademskega blagostanja obeh dečkov. Otroka sta namreč vpeta v šolski proces, v ZDA pa sta si ustvarila tudi stabilno socialno mrežo in krog prijateljev. Dolga potovanja in časovna razlika naj bi po mnenju obrambe preveč posegala v njun vsakdan. Pevka je ob tem znova pozvala k strogemu spoštovanju zasebnosti njunih mladoletnih otrok.

Shakire in Piqué sta svojo romanco začela pred svetovnim nogometnim prvenstvom v Južni Afriki leta 2010, kjer je pevka izvajala uradno himno Waka Waka. Par je dolga leta živel v Barceloni, kjer sta se jima rodila oba sinova. Junija 2022 sta se po dvanajstih letih zveze razšla, zaradi domnevne nogometaševe nezvestobe.

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