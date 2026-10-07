Shakira ima dovolj, če želiš videti otroka, pridi v Miami

V sporu med kolumbijsko pop zvezdnico Shakiro in nekdanjim španskim nogometašem Gerardom Piquéjem se je odprlo novo poglavje. Pevka je na sodišču vložila zahtevo za spremembo režima stikov z njunima sinovoma, 13-letnim Milanom in 11-letnim Sascho, s katero želi breme dolgih potovanj prevaliti na nekdanjega partnerja.

Po ločitvi leta 2022 sta nekdanja zakonca po dolgotrajnih pogajanjih dosegla dogovor, ki je Shakiri omogočil selitev z otrokoma v Miami, sinova pa sta očeta v Barceloni obiskovala med šolskimi počitnicami. Shakira zdaj zahteva, naj otroka ne opravljata več dolgih čezoceanskih letov. Namesto tega predlaga, da Piqué sam potuje v Miami, kjer bi preživljal čas s sinovoma.

Zastopniki kolumbijske pevke so v uradni izjavi za javnost poudarili, da namen zahteve ni kratenje očetovih pravic do stikov, temveč zaščita fizičnega, čustvenega in akademskega blagostanja obeh dečkov. Otroka sta namreč vpeta v šolski proces, v ZDA pa sta si ustvarila tudi stabilno socialno mrežo in krog prijateljev. Dolga potovanja in časovna razlika naj bi po mnenju obrambe preveč posegala v njun vsakdan. Pevka je ob tem znova pozvala k strogemu spoštovanju zasebnosti njunih mladoletnih otrok.

Shakire in Piqué sta svojo romanco začela pred svetovnim nogometnim prvenstvom v Južni Afriki leta 2010, kjer je pevka izvajala uradno himno Waka Waka . Par je dolga leta živel v Barceloni, kjer sta se jima rodila oba sinova. Junija 2022 sta se po dvanajstih letih zveze razšla, zaradi domnevne nogometaševe nezvestobe.