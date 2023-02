Shakira najela zasebnega detektiva, ki je Piqueja »ujel na delu«

Nekdanji španski reprezentant in branilec Barcelone Gerard Pique je svetu že predstavil svojo 12 let mlajšo spremljevalko Claro Chia, toda v javnosti se še naprej pojavljajo intimne podrobnosti zadnjih mesecev, ki jih je novopečeni 36-letnik preživel v zvezi s Shakiro. Po poročanju televizije Cuatro je Pique kolumbijski pevki marca, ko je bila na službeni poti v Združenih državah Amerike, sporočil, da potrebuje nekaj časa zase.

»Takrat je posumila, da se nekaj dogaja, in najela zasebnega detektiva,« so razkrili v televizijski oddaji Cuatro al dia. Ko je Shakira videla prve skupne fotografije Piqueja in takrat še neznanega dekleta, mu je predlagala partnersko terapijo, na kar pa naj bi se oče 10-letnega Milana in 8-letnega Sashe odzval precej burno ter se preselil v svoje stanovanje.

Kasneje naj bi se sicer poskušal vrniti domov, a očitno prepozno, saj sta v začetku junija Kolumbijka in Katalonec potrdila, da je njune zveze konec, otroka pa z mamo zdaj živita v Miamiju.

Pique je na instagramu prejšnji teden objavil prvo skupno fotografijo s Claro Chia, v zadnjih dneh so mediji poročali, da naj bi ji pritisk javnosti prišel do živega in da naj bi že poiskala strokovno pomoč: