Na Češkem sneg in mraz, Riera simulira premier league

Nogometaše Celja v četrtek ob 18.45 čaka četrta tekma skupinskega dela konferenčne lige, v kateri bodo v gosteh izzvali češko Sigmo iz Olomuca. Celjani v dvoboj vstopajo samozavestno, kar potrjuje tudi razpoloženje trenerja Alberta Riere, ki poudarja, da je moštvo odlično pripravljeno.

Španec na celjski klopi je pred obračunom izžareval optimizem. »Navkljub reprezentančnemu premoru je ekipa v odličnem stanju. Igralci so določen del vadbe v tem obdobju opravili doma. Potrebovali so nekaj počitka, da so se fizično in psihično odklopili od nogometa. Zdijo se mi lačni uspehov in motivirani, da nadaljujejo zastavljeno delo,« je dejal Riera ter ob tem poudaril, da mora biti v nogometu nenehno prisotno stremljenje k napredku.

Celjane čaka pravo zimsko vreme

Na Češkem Celjane čaka pravo zimsko vreme – večerna temperatura bo minus 7 stopinj Celzija, dotlej bo tudi snežilo –, kar pa trenerja ne skrbi. »Ko je mrzlo, igralci tečejo hitreje, zato bom kot trener imel manj dela. Svojim igralcem vedno rečem, da je mokro igrišče kot simulacija za tekme v angleškem prvenstvu, s čimer jih skušam motivirati, da bi nekega dne zaigrali v njej,« je pripomnil ob razmisleku o razmerah v Olomucu.

Sigma v domačem prvenstvu zaseda četrto mesto, devet točk za vodilno Slavijo. V konferenčni ligi ima štiri točke, kar trenutno zadostuje za položaj, ki še vodi v izločilne boje. Celjani ostajajo pri popolnem izkupičku treh zmag in so tik za vodilnimi. Riera vlogo favorita zavrača. »Vloga favorita je v končni fazi nepomembna, saj moraš na igrišču vedno pokazati, da si boljši. Želimo biti dominantni. Imamo načrt, kako jim zadati udarec v času, ko bomo imeli posest žoge.«

Celjski nogometaši bodo sprejeli nov velik izziv. FOTO: Voranc Vogel

Po podatkih Transfermarkta je moštvo Sigme vredno 18,53 milijona evrov. Med najvrednejšimi so vezist Michal Beran (2 milijona evrov) ter krilna igralca Matej Mikulenka in Simion Michez (1 oziroma 1,2 milijona). Prav nastop slednjega je zaradi poškodbe vprašljiv, odsotnih bo tudi nekaj drugih članov češke ekipe. Vrednost Celjanov znaša 11,10 milijona evrov, najvrednejši posamezniki pa so Nikita Josifov, Vitalij Lisakovič in Žan Karničnik (800.000 evrov).

Lepo je biti del ekipe, ki zmaguje

Riera tekmeca ocenjuje kot izjemno fizičnega: »Fizično so zelo močna ekipa, v kateri se veliko igralcev vključuje v napad, kar velja tudi za osrednje branilce. Zagotovo nas bodo prisilili v branjenje, kjer bomo morali biti kompaktni.« Ob tem dodaja, da ga njihov slog igre mestoma spominja na Banik Ostravo, ki so ga Celjani izločili v kvalifikacijah.

Kadrovske težave domačinov trenerja ne zanimajo; poudarja, da njegova ekipa ostaja zdrava, izjema sta le že dlje časa odsotna Armands Kučys in Marko Zabukovnik. Po njegovem mnenju to ni naključje, temveč posledica ustreznega dela v klubu. Optimističen je tudi krilni napadalec Danijel Šturm: »Trenutno nam gre vse po načrtu. Na tekmeca smo se pripravili kot na vsakega drugega. Na Češko gremo po zmago.«

Pred gostovanjem opozarja predvsem na fiziko in predložke: »Pričakujem fizično zahtevno tekmo, na kateri bomo morali biti pozorni na predložke. Mislim, da moramo gledati nase in igrati svojo igro,« ter dodaja, da je »lepo biti del ekipe, ki zmaguje.«