Sijajen evropski večer, ki vliva optimizem

Po Celju v 2. kolu kvalifikacijah za ligo prvakov in neodločenem izidu v Albaniji pri Egnatii (3:3) so prve tekme 2. kola kvalifikacij za konferenčno ligo igrali še Koper, Bravo in Aluminij. Izkupiček je bil odličen, Bravo je doma premagala Škendijo z 2:1, Koper je na Ferskih otokih z igralcem več v končnici strl Runavik in ga ugnal z 2:0, Aluminij pa je proti Tirani po zaostanku v Ljudskem vrtu iztržil neodločen izid 1:1. Povratne tekme trojčka, ki se bori za KL, bodo naslednji četrtek v Skopju, Kopru in Elbasaniju. Celjani bodo 3. kolo kvalifikacij za LP lovili že v torek na domačem štadionu Z'dežele.

S preobratom in tudi kančkom sreče do zmage

V primerjavi z minulo sezono močno spremenjena ljubljanska zasedba si je priigrala lepo popotnico pred povratno tekmo na stadionu Toše Proeski v Skopju. Skupni zmagovalec tega obračuna se bo pomeril z boljšim iz kosovsko-škotskega dvoboja Malisheva – Hibernian.

Gosti so v začetku tekme prevladovali, svojo premoč na igrišču pa so kronali že v deseti minuti. Avstrijski osrednji branilec Jakob Brunnhofer je v kazenskem prostoru zrušil Arbina Zejnullaija, tako da je finski sodnik Joni Hyytiä pokazal na 11-metrovko. Strel z bele točke je natančno izvedel Endrit Krasniči.

Šiškarji so se dobro pobrali po uvodnem šoku. Le osem minut kasneje so izpeljali kombinirano akcijo, Rok Kopatin pa je po strelu iz bližine izenačil na 1:1.

Po izenačenju se razmerje moči na igrišču ni spremenilo. Še naprej so bili aktivnejši gosti iz Severne Makedonije, a mreže domačega vratarja Rozmana pa niso zatresli.

Izbranci domačega trenerja Aleša Arnola so si najlepšo priložnost priigrali v 40. minuti, po predložku Nigerijca Jamesa Arinzeja z desne strani pa je Kopatin iz lepe priložnosti slabo zadel žogo.

V začetku drugega polčasa so veliko bolj napadalno predstavo pokazali tudi domači nogometaši. V 56. minuti so povedli, ko se je Jakoslav Stanković na sredini igrišča lepo otresel svojega čuvaja in prodrl v kazenski prostor, nato pa tudi z natančnim strelom v desni spodnji kot povišal na 2:1.

V 63. minuti so se v lepi priložnosti znašli tudi gosti, zaključni strel Zejnullaija pa je v zadnjem hipu zamotil Gašper Jovan.

V nadaljevanju sta oba trenerja z menjavami skušala poživiti igro svojih varovancev, a je ostalo pri tesni zmagi domače ekipe z 2:1. Najlepšo priložnost so zapravili gosti v 80. minuti, ko je senegalski rezervist Fabrice Tamba prodrl v ljubljanski kazenski prostor in zadel vratnico.

Matic Vrbanec je za Aluminij zabil gol upanja. FOTO: Roman Šipić

Brez zmage, a z upanjem o presenečenju

Slovenski pokalni zmagovalci Kidričani tudi v četrti tekmi sezone niso prišli do zame, so pa vendarle dosegli gol. Potem ko so v dveh tekmah kvalifikacij za evropsko ligo po izidih 0:0 in 0:1 izpadli proti Šerifu in brez golov odigrali prvenstveno tekmo proti Mariboru, so v Ljudskem vrtu, kjer morajo zaradi neustreznosti svojega stadiona igrati evropske tekme, spet dolgo časa streljali s slepimi naboji, v zadnjem delu tekme pa vendarle pokazali nekaj več. Dosegli so zadetek in preprečili tekmecem prednost pred povratno tekmo.

Tirana je v Maribor dopotovala močno oslabljena. Njeni trije Nigerijci niso dobili vizuma za vstop v Slovenijo, nekaj igralcev je poškodovanih, nekaj pa jih ni hotelo podpisati pogodbe. A kljub temu se v igri ni videlo, da bi jih to kaj prizadelo.

Na igrišču so 80 minut odlično stali, Slovencem s čvrstostjo ter disciplino na svoji polovici niso dovolili, da bi si pripravili toliko priložnosti, kot so jih ti imeli pred tednom na tekmi kvalifikacij evropske lige proti moldavskem Šerifu. Na drugi strani pa so izkoristili eno izmed napak Aluminija, zaradi katere je dolgo kazalo, da bodo domov odnesli zmago.

Kidričani so v večjem delu drugega polčasa, ki ga je islandski sodnik zaradi nevihte na začetku prekinil za približno 15 minut, bili boljši. Gosti bi sicer lahko vodstvo povišali v 70. minuti, ko je Eridon Qardaku mojstrsko izvedel prosti strel, toda zadel le vratnico.

Zadnjih deset minut pa so gostitelji vendarle odigrali tako, kot bi morali vso tekmo. Pokazali so več agresivnosti, izvedli pritisk na gostujoče branilce, kar se jim je obrestovalo v 84. minuti, ko so si tudi Albanci privoščili veliko napako. Adriano Bloudek jim je ukradel žogo, podal žogo Maticu Vrbancu, ki je z 19 metrov z desne strani sprožil, žoga pa se je od vratarjeve desne vratnice odbila za golov črto.

»V prvem polčasu smo preveč spoštovali tekmece, v drugem smo šli mož na moža in izenačili. Ob sodniškem odmoru smo zbistrili glave,« je povedal strelec izenačujočega gola upanja Matic Vrbanec.

Nigerijec Brown Irabor je bil strelec obeh koprskih golov. FOTO: Facebook

Nigerijec in rezervist zrežirala zmago

Koprčani so po potovalni kalvariji zares stisnili zobe, saj so na Ferske otoke dopotovali šele na dan tekme. Koprska režiserja zelo pomembne zmage sta bila dvakratni strelec, 22-letni Nigerijec Brown Irabor in Benjamin Adrović. Mladi, 18-letni Ljubljančan v koprskem dresu je bil podajalec pri obeh golih, v igro pa je vstopil v 77. minuti. Gopstielji so od 36. minute igrali z desetimi možmi, saj je bil v 36. minuti izključen Emil Weihe Joensen.

Izidi

Bravo – Škendija 2:1 (Kopatin 19., Stanković 56.; Krasniqi 11., 11-m)

Aluminij – Tirana 1:1 (Vrbanec 83.; Berisha 15.)

Runavik – Koper 0:2 (Irabor 82., 85.; rdeči karton: Joensen 36.)