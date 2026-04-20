Sijajni Brazilec si je v slogu slavnega rojaka privoščil Parižane

Lyon je v francoskem nogometnem prvenstvu na Parku princev šokiral evropskega prvaka. V središču pozornosti je bil iz Realovega zvezdniškega orkestra »izločen« veliki brazilski up Endrick. Komaj 19-letni naslednik Viniciusa Jr. bil strelec in podajalec za zmago z 2:1.

Ljubitelji nogometa v Parizu so se lahko prepričali o tem, kako nadarjen je Brazilec, ki pri Lyonu kot posojen igralec nabira izkušnje in minute za vrnitev v Realovo udarno moštvo. Odkar je konec lanskega decembra prišel v Lyon, je na 20 tekmah dosegel po sedem golov in asistenc.

Pred pariškimi navijači je Endrick razkril tudi svoj uporniški značaj, ki večini ni prav pri srcu. V slogu rojaka Viniciusa Jr. je zaplesal pred pariškimi navijači in izzval njihov bes. Zaslužil si je tudi ostrejše besede domačega zvezdnika Achrafa Hakimija.

»Rekel sem mu, naj se umiri? To so stvari, ki se zgodijo med tekmo. Želel sem le, da moja ekipa ostane zbrana in da on preneha z gestami, ki jih je uperil proti našim navijačem,« je Maročan po tekmi razkril pogovor z navihanim Endrickom, ki ga je čuval prav jezni branilec. »Naj se posveti nogometu, saj je odličen igralec. Toda ko počne stvari, ki nimajo zveze z igro, me to moti,« je še povedal Hakimi, nekoč tudi Realov nogometaš.