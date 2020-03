Simeone: Barcelona ima Messija, mi Oblaka

Diego Simeone (levo) in Jürgen Klopp sta pred tekmo in po njej našla zanimiv način pozdrava. FOTO: AFP

Adrian sprejel napačno odločitev

Liverpool – V prejšnji sezoni so se nogometaši Atletica poslovili od lige prvakov že v osmini finala, ko jih je s skupnim izidom 3:2 izločil Juventus, letos so imeli za prvega tekmeca v izločilnem delu tekmovanja še enega evropskega velikana, a so mu bili kos. Potem ko so tudi v Liverpoolu premagali branilca šampionskega naslova, trener Madridčanovni skrival navdušenja nad vrhunskimi obrambami slovenskega vratarja»Barcelona ima, mi imamo Jana Oblaka, najboljšega vratarja na svetu. Potrebovali smo njegove odlične poteze, saj je bil Liverpool eden od najmočnejših tekmecev, kar sem jih srečal v osmih letih na klopi Atletica. Prekiniti smo morali njegove napadalne linije, kar nikakor ni bilo lahko, toda nismo opustili igralnega načrta. Po zaostanku nas je nekoliko preporodil, ki je zamenjal, v podaljšku pa je prišel na svoj račun. Naša formula je bila preprosta: izkoristiti značilnosti naših nogometašev in zmagati,« je poudaril strateg Madridčanov.»Čarovnik« na klopi Liverpoolani skrival razočaranja, a je priznal: »Še zdaj ne vem dobro, v čem je Atleticova skrivnost in kako lahko igra v takšnem slogu z nogometaši, ki jih ima na voljo, vendar je zasluženo zmagal. Zelo sem bil zadovoljen z igro našega moštva v prvih 90 minutah, le drugi gol smo zabili prepozno, že v podaljšku. Prvi gol gostov nas je drago stal. Naš vratarje odličen in zelo ga imam rad, vendar je sprejel napačno odločitev. Od takrat se je vse spremenilo, Madridčani so bili bolj sveži. Nisem ravno prijeten sogovornik, ko izgubimo, zato se bom ustavil …«Strelec dveh golov v Liverpoolu Marcos Llorente je po tekmi dodal: »Niti sami ne vemo, kje so naše meje. Branili smo se, kot da nam gre za življenje, in ko se moštvo poenoti, se zgodijo takšne stvari. Nemogoče je opisati občutke, ki me prevevajo po dveh golih in izločitvi tako kakovostnega tekmeca. Zelo smo veseli, toda v tej sezoni moramo še marsikaj postoriti.«