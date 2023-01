Simeone nad sodnika, Ancelotti hvali Viniciusa

Tokratni derbi je imel še posebej neprijeten uvod, saj so neznanci, šlo naj bi za navijače Atletica, na most blizu Realovega klubskega centra obesili lutko z dresom napadalca belega baleta Viniciusa Juniorja. Brazilec je na provokacijo, ki meji že na resno grožnjo, odgovoril z asistenco in golom v mreži Jana Oblaka za končnih 3:1 v podaljšku, po katerem si je Real priboril pokalni polfinale. »Ključna je bila ena situacija, tista z Danijem Ceballosom, ki je ni opazil nihče in za katero se nihče tudi ne bo zmenil,« je bil nezadovoljen trener Atletica Diego Simeone, ki je v 99. minuti ostal brez izključenega branilca Stefana Savića in menil, da bi moral biti že po dobri uri igre izključen tudi Realov vezist.

»Izpadli smo iz lige prvakov in španskega kraljevega pokala. Ostaja nam še skoraj ves drugi del sezone, da nam uspe izpolniti cilj, ki ga klub potrebuje. Od prvega dne pa do zadnjega, ki ga bom preživel v klubu, bom zanj dajal vse od sebe,« pa je o svoji prihodnosti na klopi rdeče-belih ostal skrivnosten Simeone, ki v prvenstvu na četrtem mestu za 13 točk zaostaja za vodilno Barcelono.

Zanimalo ga je, kaj ima sodnik proti Alvaru Morati

Simeone je omenil tudi pogovor z glavnim sodnikom Cesarjem Sotom Gradom, ki je s svojimi odločitvami po njegovem mnenju večkrat škodoval Atleticu: »Po mojem mnenju smo odigrali zelo dobro tekmo do 70. minute, ko Ceballos ni prejel drugega rumenega kartona. Imeli bi igralca več ob prednosti z 1:0, a se to ni zgodilo. Ko je bil izključen Savić, je vse skupaj postalo težje z deseterico, toda ekipa je bila dovolj pogumna in krenila po izenačenje. Vesel sem s prikazanim trudom. Sodnika sem vprašal: 'Imaš kaj proti Alvaru (napadalcu Morati, stelcu vodilnega gola Atletica, op. a.)? Če je temu tako, ga za naslednjo tekmo, ki nam jo boš sodil, ne bom uvrstil v kader. Rekel mi je, da Alvaro včasih prehitro pade. Toda igro je zapustil po udarcu. Gre za odločitve. Ceballos bi lahko dobil rumeni karton, a ga ni, Savić pa ga je.«

V zmagovitem taboru Reala so se čudili Simeonejevim pritožbam, trener Carlo Ancelotti pa je pohvalil »osredotočenost« Viniciusa, ki je kljub neljubim dogodkom pred tekmo veliki derbi začel v prvi postavi in odigral već kot 120 minut.

»Kot vedno je igral dobro, z golom pa je bil nagrajen za svoje delo. To, kar se je zgodilo, je sramotno, toda ostal je osredotočen na tekmo,« je dejal Ancelotti, ki bo z varovanci ime tekmeca v polfinalu, ko bosta na sporedu dve tekmi proti Athleticu iz Bilbaa, Barceloni ali Osasuni, izvedel v ponedeljek po 13. uri.