Simeone o Oblaku: Videli boste jutri

Jutri ima madridski Atletico priložnost, da se prvič po letu 2017 vrne v polfinale nogometne lige prvakov. A kljub prednosti dveh zadetkov s prve tekme polfinalna vozovnica še ni zagotovljena, saj mu nasproti stoji Barcelona.

Leta 2016 je Atletico Katalonce že izločil v četrtfinalu, ko je na povratni tekmi v Madridu izbrisal zaostanek. »Seveda je to tekma, ki bi lahko šla v zgodovino,« je bil jasen Koke. »K njej pristopamo kot k finalu in bomo dali vse od sebe, da jo zmagamo.«

Pred tekmo je na vprašanja medijev odgovarjal tudi trener Diego Simeone, ki je spregovoril o pripravljenosti slovenskega vratarja Jana Oblaka. Slovenec se je namreč po poškodbi mišice v zadnjih dneh ponovno pridružil soigralcem na treningih.

»Še nisem razkril postavitve, jutri ob 19.00 v hotelu,« je o Oblakovem nastopu povedal Simeone. Triintridesetletnik je zaradi poškodbe že dlje časa odsoten in je izpustil zadnjih šest tekem, nazadnje je zaigral 10. marca proti Tottenhamu.

Povratna tekma bo jutri na štadionu Metropolitano ob 21. uri, španski trener pa ima v mislih le en cilj: »Ker smo že večkrat igrali proti njim, vemo, da so zelo dobri nasprotniki, a hkrati je to tudi naš cilj – napredovati.«