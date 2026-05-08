Simeone po porazu: Včasih je božji načrt boljši od našega

Madridski Atletico se je spotaknil na zadnji oviri pred uvrstitvijo v prvi finale lige prvakov po letu 2016, zadetek Bukaya Sake na povratni tekmi na štadionu Emirates je bil dovolj, da je finalna vozovnica pripadla londonskemu Arsenalu. Atletico je tako ostal brez možnosti za osvojitev lovorike v tej sezoni.

Sredi aprila so rdeče-beli izgubili v finalu španskega kraljevega pokala proti Sociedadu. O zmagovalcu obračuna so odločali kazenski streli, med izvajanjem katerih so boljše živce ohranili Baski, ki so slavili svoj tretji naslov v zgodovini. Po porazu v pokalu je bila liga prvakov osrednji cilj sezone, špansko prvenstvo so namreč prečrtali že pred časom, saj za vodilno Barcelono na četrtem mestu zaostajajo za 25 točk.

Po izpadu iz LP je argentinski strateg na klopi Atletico Diego Simeone priznal, da je za klubom težka sezona. »Naš cilj je, da se v prihodnosti približamo naslovu prvaka. To je sezona, ki jo je težko opisati, pokal nam je ušel, v ligi prvakov pa smo se borili z vsemi močmi in še več. Zelo težko je biti tako blizu in to te spravi v misel, da lahko ostaneš tam, čeprav te to jezi,« je bil iskren Simeone. »Čeprav obstaja jeza, razočaranje in nezadovoljstvo, sem hvaležen za trud igralcev, za to, da je klub te igralce sploh pripeljal, saj gre tukaj za igralce. Po teh dveh dneh jeze bomo še naprej poskušali.«

»Mi damo absolutno vse od sebe, potem pa je treba to sprejeti. Včasih se stvari odvijejo tako, kot hoče bog, in ne tako, kot hoče človek. In včasih je božji načrt boljši od našega,« je dodal 56-letnik, ki na klopi madridskega kluba sedi vse od leta 2011. Kljub neuspehom je Argentinec zadovoljen z napredkom, ki so ga prikazali igralci. Igranje v ligi prvakov v naslednji sezoni so si Madridčani že zagotovili in bodo v naslednji sezoni upali na boljši izkupiček.