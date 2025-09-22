Simon Rožman: Predolgo sem ščitil druge, ne morem jih več

Nogometaši Istre so v 7. kolu hrvaškega prvenstva na svojem štadionu Aldo Drosina z 2:1 premagali Osijek. To je bila prva zmaga Puljanov pod vodstvom novega trenerja, Španca Oriola Riere. Gostje so povedli v 39. minuti prek Naila Omerovića, a je Antonio Maurić v 65. minuti izenačil, odločilni gol pa je v 81. minuti dosegel Saydou Bangura.

Poraz je še posebej težko sprejel trener Osijeka Simon Rožman, ki je po tekmi odkrito izrazil razočaranje nad svojimi igralci. »Ponavljamo se iz kroga v krog. Ne gre več za naključje, vprašanje je kvalitete. Imamo Omerovića, ki je dal pet golov, ostali praktično nič. Predolgo sem ščitil druge, ne morem več. Igralci morajo prevzeti odgovornost,« je dejal slovenski strateg.

»Ne bežim od kritike, daleč od tega, da ne bi verjel v fante. A ko si superioren, ko na gostovanju držiš žogo ... jaz jih lahko pripeljem do zadnje tretjine igrišča, gol pa morajo zabiti oni,« je zaključil močno razočarani Rožman.