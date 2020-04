Simon Rožman spet na Reki

Reka - Kot danes poroča Novi list, dnevnik z Reke, se je slovenski trener Simon Rožman, vrnil na klop drugouvrščenega moštva hrvaške nogometne lige. Na Rujevici so se namreč po zatišju, nastalem ob ukrepih proti širitvi koronavirusa, vrnili k ritmu treninga in priprav na nadaljevanje sezone.



Toda ker Rožman, podobno kot njegova sodelavca Aleš Kačičnik in Alen Obrez, prihaja iz druge države, mora na Hrvaškem upoštevati posebna navodila o karanteni. Tako bo tudi trening v prihajajočih dveh tednih spremljal iz zaprte ložena štadionu klubskega nogometnega centra na Rujevici, tik ob mestni severni obvoznici, na igrišču pa bosta tako z nogometaši do nadaljnega le domača strokovnjaka, upokojeni legendarni reški napadalec Danko Matrljan in kondicijski trener Aris Naglić. V karanteni bosta po vrnitvi v Kvarnerski zaliv tudi člana udarnega moštva – Portugalec Joao Escoval in Brazilec Felipe Pires.



Na reški zelenici so sicer začeli vadbo v skupinah po pet igralcev, pri klubu pa si ne glede na napovedan izostanek sicer številnega in bučnega občinstva, želijo ambiciozno nadaljevati sezono, saj na 2. mestu ohranjajo lepe možnosti za novi poskus uveljavitve v Evropi, obenem pa so se po zmagi proti Dinamu uvrstili v polfinale domačega pokala. V tem tekmovanju branijo lovoriko, polfinalni tekmec Rijeke pa je Osijek.