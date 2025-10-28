  • Delo mediji d.o.o.
    Nogomet

    Simon Sešlar: Trpljenje proti Genku je prineslo ligo prvakov (VIDEO)

    Celjska nogometna legenda je bil gost Delovega podkasta VAR. Odločal se je med rokometom in nogometom. Otrok Celja je največje uspehe dosegel z Mariborom.
    Simon Sešlar je nogometo kariero na članski ravni začel v prvi sezoni samostojne Slovenije v Celju pri 17 letih, najuspešnejši del kariere pa je igral pri Mariboru, kjer je dosgel vrhunec z uvrstitvijo v ligo prvakov. FOTO: Marko Feist/Delo
    Galerija
    Simon Sešlar je nogometo kariero na članski ravni začel v prvi sezoni samostojne Slovenije v Celju pri 17 letih, najuspešnejši del kariere pa je igral pri Mariboru, kjer je dosgel vrhunec z uvrstitvijo v ligo prvakov. FOTO: Marko Feist/Delo
    Gorazd Nejedly
    28. 10. 2025 | 18:00
    28. 10. 2025 | 18:30
    10:07
    A+A-

    Sešlar je eden od najbolj prepoznavnih slovenskih nogometnih priimkov. Simon Sešlar je legenda slovenske lige in Celja, bil je nepogrešljiv člen Maribora, ki se je leta 1999 prvič uvrstil v ligo prvakov. Njegov sin Svit je zasijal pri Olimpiji, zdaj je v Turčiji in je slovenski reprezentant. V Delovem nogometnem podkastu je Sešlar st., letnik 1974 in s 405 tekmami tretji na lestvici igralcev z največ nastopi v 1. SNL – pred njim so le njegov celjski rojak Sebastjan Gobec (488), Marcos Tavares (436), Janez Strajnar in Dušan Kosić (po 421) –, potegnil črto pod svojo kariero, ki se je začela v Celju v prvi samostojni sezoni 1. SNL 1991/92 in se v 1. SNL končala leta 2008.

    Simon Sešlar je v mladosti sočasno treniral rokomet in nogomet. FOTO: Marko Feist/Delo
    Simon Sešlar je v mladosti sočasno treniral rokomet in nogomet. FOTO: Marko Feist/Delo

    Kot mnogi drugi uspešni športniki je tudi Simon imel nekaj posebnega. Kot večina otrok je imel rad šport, preizkušal se je v številnih panogah, še posebej pa je imel rad igre z žogo. Takrat so otroci svoje športne sanje ustvarjali na ulici, na igriščih v naseljih. Njegove sanje so bile na dveh frontah ... »Celje je bilo takrat rokometno mesto, sočasno sem treniral tudi rokomet. V obeh športih sem bil aktiven v vadbenem in tekmovalnem procesu. Nazadnje so bili ljudje v rokometu 'krivci' za mojo odločitev, da se povsem posvetim nogometu. Do kadetskih kategorij je še šlo, potem so rokometni trenerji rekli, da tako ne gre več naprej in da naj se odločim, kako in kaj. Morda sem izbral nogomet tudi zaradi tega, ker sem izstopal med svojimi vrstniki. In nogomet je le nogomet. Hitro sem bil tudi v mlajših reprezentančnih selekcijah, tako da je morda tudi to prevladalo,« je razkril kmalu tudi prvokategornik v članskem moštvu.

    PODKAST VAR

    »Dobrih 17 let sem imel, ko mi je dal priložnost Bojan Prašnikar. Mislim, da sem prvič igral v Izoli (statistika kaže, da je prve minute igral v 1. kolu proti Primorju, v Izoli je bilo 2. kolo, op. p). Vem pa, da je bilo povsem nepričakovano,« je razkril trenerja, s katerim sta osem let pozneje že ustvarjala čarobno vijolično poglavje.

    V Rimu so se igrali nogomet

    Katera tekme ali več njih so Simonu ostale najbolj v spominu? »Obe tekmi z Laziem v skupinskem delu lige prvakov, morda prva v Kijevu. Drugih se ne spominjam tako živo, ne vem,, zakaj. Morda zaradi tega, ker smo bili v Rimu ves prvi polčas zelo konkurenčni tekmecu, za katere so igrali izjemni nogometaši. Res neverjetno je, kdo vse je takrat igral za Lazio. Tako lahko je bilo igrati, do 30 m od vrat, ne vem, zakaj, morda je bil to njihov način igre, so nas pustili. Veliko si nismo ustvarili, ampak mi smo z njimi igrali nogomet. Nismo bili v podrejenem položaju, tako kot zdaj, ko gleda tekme Celja in se le branijo. Mi smo igrali odprto. Ne vem, kako bi se tekma razpletla, če ne bi bil tik pred odmorom izključen Geri Čipi. Tudi odločilne tekme z Lyonom se ne spomnim tako dobro,« je Simon izbral tekmo, ki se mu še zdaj vrti pred očmi.

    »Imel je eno od najpomembnejših vlog v moji karieri. Najini sta se prepletali. On je pri Mariboru že postavil šampionske temelje in z njim že bil na robu lige prvakov pred mojim prihodom. Bilo je poleti leta 1999, bil sem doma in prepričan, da bom ostal še eno leto v Ulmu, s katerim sem se uvrstil v najmočnejšo bundesligo. Toda njegov klic je vse spremenil. Pri Ulmu sem vedel, da ne bom veliko igral oziroma ne toliko, kolikor sem želel. Prašnikar je vedel, kakšen tip igralca sem in kaj lahko od mene pričakuje. Mislim, da si je res veliko upal. Združil me je z Dejanom Đuranovićem, nihče ni verjel, da bi lahko midva, ki sva si zelo podobna po profilu in vlogah, bila tako usklajena in premočna v zvezni vrsti. Ko sestavljaš igralsko zasedbo, vedno gledaš, da imaš različne profile igralcev, enega bolj napadalnega, drugega bolj obrambnega, nekoga, ki krije hrbet drugemu. Z Dejanom pa sva bila tako rekoč enaka. Veliko mi je pomenilo predvsem to, da mi je Dejan zelo pomagal. Zato ga kot osebo zelo spoštujem, saj sem prišel v moštvo, ki je že imelo vodje in hierarhijo. Čeprav nisem bil več rosno mlad, sem potreboval nekoga tako izkušenega, ki me je vodil v igri in tudi nasploh v življenju. Jaz sem bil dojemljiv in sem svojo vlogo sprejel,« je izpostavil še eno od legend slovenske lige, s katerim sta še isto poletje z drugimi vijoličnimi igralci spisala enega od največjih kvalifikacijskih podvigov za ligo prvakov.

    V Belgiji so trpeli, a nagarada za Simona Sešlarja (drugi z desne) sta bili tekmi z Lyonom. FOTO: Benoit Doppagne/Reuters
    V Belgiji so trpeli, a nagarada za Simona Sešlarja (drugi z desne) sta bili tekmi z Lyonom. FOTO: Benoit Doppagne/Reuters

    Francoski velikan na kolenih

    Do takrat, in najbrž bi še zdaj težko našli primerljivega, ni bilo kluba, ki bi izpeljal nekaj podobnega. Na poti do paradiža je Maribor izločil belgijskega prvaka Genka in francoskega Lyon, ki je imel takrat tak status in premoč v francoski ligi, kot ga ima zdaj Paris St-Germain.

    »Lyon se je poleti zelo okrepil. Pripeljal je Brazilca Sonnyja Andersona (Barceloni je plačal za francoske klube rekordno odškodnino 20 milijonov evrov, op. p.), imel je francoske reprezentante in se je iz leta v leto nadgrajeval. Nihče ni pričakoval, da bi se lahko zgodil čudež. Razen nas. Mi smo sanjali in verjeli, da se lahko zgodi. Skozi priprave se je že povezovala nit in lahko rečem, da mi takrat v nobeno tekmo nismo šli z miselnostjo, da ne bo šlo. To nas je naposled pripeljalo do podviga,« ne bo nikoli pozabil poletja 1999, ki je imelo svoj razburljivi prelomni trenutek nekje drugje, v Belgiji. Tam so vijolični igrali povratno tekmo 2. kola kvalifikacij.

    Za Slovenijo prvič pod taktirko Zdenka Verdenika

    Simon Sešlar (roj. 5. parila leta 1974) je v igralski karieri igral za Celje, Ulm, Maribor, Lierse, Hapoel Nazareth, AEL Limassol, TSV Hartberg. Za reprezentanco je prvič igral proti Mehiki leta 1995 pod taktirko Zdenka Verdenika. Zadnjo od 21 tekem je igral 7. septembra leta 2005 v zmagi (2:1) proti Moldaviji v gosteh, ko je bil selektor Brane Oblak.

    »V Mariboru smo izpeljali sanjsko tekmo proti Genku in zmagali s 5:1. Tudi tekmeci so bili silno ambiciozni in so se okrepili. Ampak mi smo se zavedali, da še zdaleč nismo opravili svoje naloge. V prvem polčasu smo bili enakovredni, izpeljali dve, tri obetavne akcije. V sodnikovem podaljšku so zabili gol, potem pa se je v drugem polčasu začelo. Razbijali so nas, zabili so tretji gol, še eden bi jih popeljal naprej. Do konca je bilo še 20 minut, povrhu je bil kmalu izključen še Amir Karić. Trpeli smo in viseli na nitki, toda na koncu, ko se ozrem nazaj, je bilo teh 20 minut odločilen trenutek. Borili smo se s fanatizmom,« je podoživljal pot do lige prvakov.

    V celjskem dresu je Simon Sešlar (desno) ob koncu kariere osvojil pokalno lovoriko. FOTO: Blaž Samec/Delo
    V celjskem dresu je Simon Sešlar (desno) ob koncu kariere osvojil pokalno lovoriko. FOTO: Blaž Samec/Delo

    Na drugačen način zdaj doživlja uspehe celjskega kluba, v katerem je vpet v delo. Ko je igral, Celje nikakor ni moglo slediti tekmecem.

    Riera je glava vsega

    »Celje je bilo vedno urejen klub. Ni bil dolgov, toda s premalo denarja ni bilo konkurenčno v bitkah za naslov prvaka. Nismo imeli možnosti, da bi razmišljali o čem več. Pokalni lovoriko je še bilo mogoče osvojiti, ker je šlo za štiri, pet tekem. Prvenstvo pa razkrije pravo kakovost. V trenutku, ko so prišli novi in pravi vlagatelji, so se stvari začele obračati na bolje. To, kar se je sestavilo zdaj, je lepo za ves slovenski nogomet. Prav izjemno je, kako uspeva Celju. Vesel sem, ampak ne slepimo se, glava vsega je Albert Riera. On je prinesel zmagovalno miselnost, zamisel, samozavest, ki jo je vcepil vsem okoli. Vesel sem, da se mu je, ko mu ni šlo in je zelo malo ljudi verjelo, da bi se lahko zgodilo to, kar se je, dalo na voljo še nekaj časa. Padci, skrajnosti, kot so se dogajali, so bili veliki, v Celju pa so ostali mirni. Vedeli so, kaj Riera prinaša in zdaj se jim to obrestuje,« je iz svojega zornega kota predstavil zdajšnjo celjsko uspešnico, v katero je bil delno vpleten tudi kot trener, ko so Celjani po prvem naslovu prvaka še iskali »zažigalno vrvico« za izbruh.

    Za reprezentanco je Simon Sešlar prvič igral v Mehiki leta 1995. FOTO: Matej Družnik/Delo
    Za reprezentanco je Simon Sešlar prvič igral v Mehiki leta 1995. FOTO: Matej Družnik/Delo

    Še več in tudi o tem, kdo so bili njegovi najljubši soigralci, zakaj morda reprezentančna kariera ni imela večjega sijaja, zakaj se ni še bolj posveti trenerskemu poklicu, kako je vplival na razvoj sina Svita in v kolikšni meri je lahko vplival na njegove odločitve, kako se je znašel v vlogi športnega direktorja Olimpije ob njeni vrnitvi v 1. SNL, je razkril v podkastu VAR.

    Več iz teme

    Podkast VARSimon SešlarOlimpijaMariborCeljeBojan PrašnikarAlbert RieraSvit Sešlar

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Novice  |  Svet
    ZDA

    Mamdami in Newsom kot alternativa Trumpu

    Kandidat za newyorškega župana s podporo vse več uveljavljenih demokratov, za Belo hišo zainteresiran kalifornijski guverner.
    Barbara Kramžar 28. 10. 2025 | 19:58
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Pokal pivovarne Union

    Lahko Olimpiji spodrsne tudi na Gorenjskem?

    Nogometaši Brava so se s težavami prebili v naslednji krog nogometnega pokala. Danes na delu Olimpija in Maribor.
    28. 10. 2025 | 19:23
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Vladavini prava bi pristrigli peruti

    Mednarodna primerjava: Slabljenje sistema zavor in ravnovesij je med glavnimi razlogi za nazadovanje po svetu, tudi v Evropski uniji
    Peter Žerjavič 28. 10. 2025 | 19:11
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Liga prvakov v odbojki

    Navijači v Tivoliju bodo v dresu zagotovo videli tudi Urnauta

    Odbojkarji ACH Volley se pripravljajo na povratno tekmo kvalifikacij za ligo prvakov z Orion Stars. Kolaković: S servisom jim ne smemo podariti niza.
    28. 10. 2025 | 18:15
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Okolje
    Nujna seja o medvedih

    Lovci bodo medvede lahko streljali tudi v naseljih

    Ministrstvo stavi na interventni odstrel in medovarne smetnjake. Opozorila o konfliktu interesov stroke.
    Maja Prijatelj Videmšek 28. 10. 2025 | 18:14
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Vladavini prava bi pristrigli peruti

    Mednarodna primerjava: Slabljenje sistema zavor in ravnovesij je med glavnimi razlogi za nazadovanje po svetu, tudi v Evropski uniji
    Peter Žerjavič 28. 10. 2025 | 19:11
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Liga prvakov v odbojki

    Navijači v Tivoliju bodo v dresu zagotovo videli tudi Urnauta

    Odbojkarji ACH Volley se pripravljajo na povratno tekmo kvalifikacij za ligo prvakov z Orion Stars. Kolaković: S servisom jim ne smemo podariti niza.
    28. 10. 2025 | 18:15
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Okolje
    Nujna seja o medvedih

    Lovci bodo medvede lahko streljali tudi v naseljih

    Ministrstvo stavi na interventni odstrel in medovarne smetnjake. Opozorila o konfliktu interesov stroke.
    Maja Prijatelj Videmšek 28. 10. 2025 | 18:14
    Preberite več
