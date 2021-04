Simona Kustec: Želja je, da se šport vrne v čas pred zaprtjem države

Ne velja le za vrhunski šport, tudi za rekreacijo kot način boja proti virusu

Vlada je ustavila vsa tekmovanja državne ravni, kot ena redkih na svetu tudi nogometno prvenstvo. FOTO: Jure Banfi/Sobotainfo



»Ta čas ne morem še ničesar zagotoviti«

Ministrica za izobraževanje, znanost in športje na novinarski konferenci o aktualnem stanju glede covida-19 dejala, da je »želja, da se šport vrne v čas pred zaprtjem države«, ko je bilskoraj v celoti, in dodala, da bo to odvisno od zdravstvene stroke. Razpravljali bodo tudi o možnosti tekem na državni ravni.Vlada bo danes popoldne odločala o spremembah vladnega semaforja glede sproščanja ukrepov za zajezitev novega koronavirusa ter o delovanju nekaterih dejavnostiko naj bi se končali strožji omejitveni ukrepi zaprtja države.»Predlog odloka za šport, o katerem bomo odločali v teh dneh, temelji na zavezi, ki je nastala pred krajšim zaprtjem, da se vrnemo na čas pred tem. Ocena je, da je to izvedljivo, dobiti pa moramo še oceno o nadaljnji nevarnosti širjenja virusa. Vsekakor, ko bomo dobili zeleno luč epidemiološkega dela stroke, si. To ne velja le za vrhunski šport, ampak tudi rekreacijo kot način boja proti virusu. Da bi bila možna tudi vodena vadba na prostem in v zaprtih prostorih, seveda pa bo treba pri tem upoštevati omejitve, kot so medsebojna razdalja, dovoljeno najvišje število udeležencev, pa tudi testiranja vaditeljev na tedenski ravni in podobno,« je dodala Kustečeva.Z odlokom za obvladovanja novega koronavirusa so od začetka meseca prepovedane vse športno-gibalne dejavnosti in treningi, razen rekreacije posamezno ali v krogu družine na prostem ter vadba vrhunskih registriranih športnikov, ki pa ne smejo imeti tekmovanj na nacionalni ravni.»Ta čas ne morem še ničesar zagotoviti, čakata nas še. Je pa predlog, da se omogočijo tekmovanja tudi na nacionalni ravni, da se vrnejo na treninge preostali kategorizirani športniki ter da se sprosti rekreativna vadba ob upoštevanju ukrepov Nacionalnega inštituta za javno zdravje. V prihodnjih dneh pa bo dokončno znano, kakšna bo oblika te zelene luči,« je pojasnila Kustečeva in se zahvalila športnim organizacijam za razumevanje.»Bili smo ves čas v dialogu s športnimi organizacijami, ki so 'stisnile zobe', da smo to obdobje oddelali in dosegli pozitivne rezultate v boju z nadaljnjim širjenjem virusa, da bomo lahko v prihodnjem tednu v bolj običajnem obsegu zaživeli in se vrnili nazaj v normalne tirnice,« je končala ministrica.