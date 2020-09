Šimundža praktik, Skender teoretik

Maribor in Olimpija sta evropske sanje v tej sezoni že končala, slovenske nogometne barve zastopata le še Celje in Mura. Ni naključje. Maribor se je hudo uštel pri izbiri Milaničevega naslednika Sergeja Jakirovića, Olimpija gre po Hadžićevi odstavitvi iz poraza v poraz. Ali drugače, plačevanju davka ni videti konca. V obeh primerih gre za trenerja, strokovnost in verodostojnost.Celje je bilo nagrajeno za zaupanje v Dušana Kosića z naslovom državnega prvaka, Mura s pokalno lovoriko za kontinuiteto Anteja Šimundže. Olimpija je izgubila tekmo, ugled in nekaj sto tisoč evrov, ker ima na klopi vajenca brez – ne nujnih, a vseeno ...