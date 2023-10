Šimundži bodo v Mariboru spet ploskali tudi Prekmurci

V nadaljevanju preberite:

Po razburljivem četrtkovem evropskem večeru v Stožicah in takrat Olimpije s Slovanom iz Bratislave se zdaj nogometni utrip pri nas vrača domačemu prvenstvu. Največ zanimanja privablja tekma Maribora in Mure z Antejem Šimundžo v glavni vlogi. Zakaj ga imajo radi tako Štajerci kot Prekmurci? Kako je z Olimpijino učinkovitostjo in kako z obrambo? Kaj pogrešajo vodilni Celjani in zakaj morajo bti previdni Koprčani?