Sin Cristiana Ronalda vpoklican v portugalsko reprezentanco

Ime Cristiano Ronaldo bo očitno še dolgo odmevalo na nogometnih igriščih. Cristiano Ronaldo mlajši, sin slovitega portugalskega zvezdnika, je naredil nov pomemben korak na svoji nogometni poti, saj je bil prvič vpoklican v portugalsko reprezentanco do 16 let.

Petnajstletnik, ki trenutno igra v mladinskih selekcijah savdskega kluba Al Nasr, kjer blesti tudi njegov oče, nadaljuje vzpon po reprezentančnih stopničkah.

Mladi Ronaldo, na Portugalskem znan tudi kot Cristianinho, je bil uvrščen na seznam 22 igralcev za prihajajoči turnir Pokal federacij, ki bo potekal v Turčiji med 30. oktobrom in 4. novembrom. Na turnirju se bo portugalska izbrana vrsta pomerila z ekipami Turčije, Walesa in Anglije.

Mladi krilni napadalec je na Hrvaškem že nosil očetovo ikonično številko sedem. FOTO: instagram

To je za Cristiana mlajšega že druga reprezentančna selekcija, potem ko je maja letos debitiral za portugalsko reprezentanco do 15 let. Na svojem debiju na mednarodnem turnirju Vlatka Markovića na Hrvaškem je navdušil, ko je v finalu proti domači reprezentanci dosegel dva zadetka in pomagal Portugalski do zmage.

Že takrat je njegov oče na instagramu ponosno zapisal: »Čestitke za debi za Portugalsko, sin. Zelo sem ponosen nate,« se spominja Irish Mirror.

Mladi krilni napadalec je na Hrvaškem že nosil očetovo ikonično številko sedem. Njegove predstave so pritegnile pozornost številnih oglednikov evropskih velikanov; Irish Mirror poroča, da so bili na turnirju prisotni predstavniki Manchester Uniteda, Tottenhama, Bayerna Münchna, Borussie Dortmund, RB Leipziga, Hoffenheima, Red Bull Salzburga, Interja, Juventusa in Atalante.

Mladi Ronaldo je na Portugalskem znan tudi kot Cristianinho. FOTO: Pedro Nunes/Reuters

Cristianinho sledi očetovim klubskim potem, saj je pred selitvijo v Savdsko Arabijo igral tudi v mladinskih akademijah Juventusa in Manchester Uniteda, piše nogometni portal Goal. V času pri Manchester Unitedu je igral skupaj s Kaiem Rooneyjem, sinom Wayna Rooneyja. Že lani naj bi po poročanju Irish Mirror v akademiji Mahd v Savdski Arabiji treniral z dve leti starejšo selekcijo.

Čeprav se zdi pot po očetovih stopinjah logična, pa Cristiano Ronaldo starejši poudarja, da sina ne želi obremenjevati s pritiski. »Je dober fant [...] Bomo videli, ali ima lakoto. Lakota je najtežja stvar,« je dejal Ronaldo, ga citira portal Tribuna.

Njegov oče, slavni portugalski zvezdnik Cristiano Ronaldo, pri 40 letih še vedno podira rekorde. FOTO: Pedro Nunes/Reuters

V pogovoru z Riom Ferdinandom je dodal: »V tem trenutku si Cristiano želi biti nogometaš, ampak ne pritiskam močno, le malo. Že tako ima pritisk, ker je sin Cristiana [starejšega]. Naj dela svoje napake, ampak upam, da bo v prihodnosti lahko profesionalni nogometaš. Če ne bo postal igralec, morda kakšno drugo delo, ampak vedno ga bom podpiral.«.

Zanimivo je, da bi mladi Ronaldo zaradi očetove kariere in rojstnih krajev lahko teoretično zastopal tudi Španijo ali Združene države Amerike. Njegov vpoklic v portugalske selekcije kaže, da sledi očetovi reprezentančni poti.

Medtem ko je Cristianinho šele na začetku svoje poti, njegov oče pri 40 letih še vedno podira rekorde. Z Al Nasrom je nedavno podaljšal pogodbo še za dve leti in lovi mejo 1000 zadetkov v karieri.

Cristiano Ronaldo starejši poudarja, da sina ne želi obremenjevati s pritiski. FOTO: Reuters

Možnost, da bi oče in sin nekoč zaigrala skupaj, tako ni več zgolj znanstvena fantastika. »Rad bi, rad bi. Ni nekaj, zaradi česar ne bi spal ponoči, ampak rad bi. Bomo videli. Bolj je v njegovih rokah kot v mojih,« je o tej možnosti dejal Ronaldo starejši, še piše Goal.