Sin slavnega očeta je za las ušel tragediji

Prizor iz Palerma je bil eden tistih, ob katerih se nogomet umakne v ozadje. Vratarja Cesene Jonathana Klinsmanna so po trčenju v sodnikovem dodatku z igrišča odnesli na nosilih, preiskave pa so pokazale zlom prvega vratnega vretenca in hujšo poškodbo vezi v vratu. Operacijo v Heidelbergu je uspešno prestal, sezona pa je zanj končana.

Priimek Klinsmann v nogometu ne potrebuje dodatne predstavitve. Oče Jürgen je bil izjemen napadalec, kariero je zgradil z goli, z naslovom svetovnega prvaka in z vlogo selektorja ameriške reprezentance. Jonathan je izbral nasprotno stran igrišča in se postavil med vratnici. Rodil se je v Münchnu, odraščal v Kaliforniji, nato pa je skozi ameriški razvojni sistem in evropske selitve iskal lastno pot.

Ta sezona je bila zanj pomembna tudi zato, ker ni bil več le sin slavnega očeta. Pri Ceseni je zbral 35 nastopov in postal eden ključnih igralcev moštva, ki je do zadnjega ostajalo v boju za dodatne kvalifikacije za napredovanje v serie A. Jeseni je bil znova priključen ameriški reprezentanci, članskega debija sicer še nima, a je bil v širšem krogu kandidatov tudi za nastop na poletnem svetovnem prvenstvu.

Ob grdi poškodbi je gledalcem zastal dih, a se je 29-letni izognil tragediji. Sporočil je, da bo zaradi zloma hrbtenice nekaj časa odsoten, se zahvalil zdravnikom, navijačem obeh klubov, prijateljem in družini, moštvu pa zaželel srečo v boju za končnico. Cesena je trenutno na 9. mestu.