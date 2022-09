Siniša Mihajlović po seriji tekem brez zmage zapušča Bologno

Modro-rdeči so v tej sezoni na petih tekmah zbrali le tri točke in so ena od šestih ekip, ki še ni zmagala v novi sezoni elitne italijanske lige. Siniša Mihajlović, ki se še vedno bori z levkemijo, je bil prvič trener Bologne že leta 2008, nato pa se je k njej vrnil leta 2019. Na 130 tekmah je zabeležil 43 zmag, Il Corriere dello Sport in Sky Sport Italia pa poročata, da se je Mihajlovićevo sodelovanje z Bolognčani spet končalo.

Glavni kandidati za izpraznjeni stolček so Thiago Motta, Claudio Ranieri in Roberto De Zerbi, največ možnosti pa naj bi imel italijanski Brazilec Motta, ki je vso minulo sezono vodil Spezio v elitni serie A in si z njo na 16. mestu tudi priboril obstanek med elito, nato pa jo zapustil tik pred odprtjem poletnega prestopnega roka.