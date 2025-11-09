Sinjemodri brez težav odpravili rdeče, Haaland znova v polno

Nogometaši Manchester Cityja so za konec v derbiju 11. kola angleškega prvenstva pred svojimi navijači s 3:0 (2:0) odpravili Liverpoolčane. S tem so na lestvici skočili na drugo mesto in zaostanek za Arsenalom zmanjšali na štiri točke. Topničarji so včeraj le remizirali s Sunderlandom (2:2).

Varovanci trenerja Pepa Guardiole, ki je vodil 1000. tekmo v karieri, so imeli priložnost za vodstvo že v 13. minuti. Takrat je imel Erling Haaland na voljo najstrožjo kazen, a mu je strel po tleh ubranil vratar Giorgi Mamardašvili. Norveški zvezdnik je naposled le zatresel gostujočo mrežo, ko je z glavo natančno meril v 29. minuti in tako zabil že 14. gol v prvenstvu. V 38. minuti je Liverpool za nekaj trenutkov izenačil, a je sodniška ekipa zaradi nedovoljenega položaja Andyja Robertsona oziroma njegovega oviranja vratarja razveljavila zadetek.

Do konca precej podaljšanega prvega polčasa so gostitelji zadeli še drugič, tokrat s pomočjo Virgila van Dijka, ki je žogo po strelu Nica Gonzaleza neubranljivo preusmeril za hrbet svojega vratarja.

Jeremy Doku (desno) je postavil končni izid. FOTO: Jason Cairnduff/Reuters

V drugem delu je City prepustil narekovanje ritma Liverpoolu, ta pa je bil blizu znižanja rezultata v 59. minuti, ko je rezervist Cody Gakpo iz neposredne bližine žogo poslal visoko prek vrat. Kazen je sledila nekaj minut pozneje, ko je Jeremy Doku s sijajnim golom nekoliko z leve strani postavil piko na i učinkoviti in zanesljivi predstavi meščanov. V 80. minuti je Mohameda Salaha nekaj centimetrov ločilo od častnega zadetka za rdeče.

Bijol začel, Leeds izgubil

Meščani so na lestvici zdaj na drugem mestu z 22 točkami, štiri več ima na vodilni Arsenal. Liverpool je ostal pri 18 točkah in je zdrsnil na osmo mesto. Mesto pred tekmeci iz mesta Beatlov so nogometaši Manchester Uniteda, za katerega igra slovenski napadalec Benjamin Šeško.

Šeško je včerajšnji dvoboj med Tottenhamom in Unitedom (2:2) začel na klopi za rezervne nogometaše, v drugem delu vstopil v igro in jo nato tik pred koncem rednega dela zapustil zaradi poškodbe. Za zdaj še ni znano, za kakšno težavo gre pri Radečanu in ali bo lahko pomagal slovenski reprezentanci v zadnjem ciklu kvalifikacij za nastop na SP 2026.

Leeds, pri katerem je danes Jaka Bijol začel v prvi enajsterici in odigral 81 minut, je 16. na lestvici po porazu pri Nottingham Forestu (1:3).