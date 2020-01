Sinova slavnega očeta po srečo k Triglavu

Ljubljana - Marc Wilmots je bil nekoč odličen napadalec in selektor Belgije, zdaj bosta njegova sinova, 20-letni Marten in 22-letni Reno, nogometno srečo iskala v Sloveniji. Oče Wilmots je v Kranj pripeljal sinova, ki bosta spomladi v 1. SNL igrala za Triglav.



Nenavaden izbor države in kluba, pri katerem bosta Marten in Reno poskušala pridobiti nove športne in življenjske izkušnje, je presenečenje, a oba imata za seboj že pestri popotovanji po evropskih klubih. Marten je v Belgiji igral v mlajših kategorijah za St. Truiden in Standard Liege, v Italiji za Avellino, v minuli sezoni pa je bil med člani madžarskega Ferencvaroša. Reno je začel pri St. Truidnu, nadaljeval pa pri Standard Liege, Roeselareju, Avellinu, Carpiju in Bisceglieju.



Oba sta zvezna igralca. »Prvi vtis je odličen, saj se čuti dobra energija,« je za klubsko spletno stran povedal Marten, Reno pa dodal: »Čutim, da sem prišel v klub, kjer so vsi zelo povezani med seboj.«