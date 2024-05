Sinovi burje snujejo vrnitev na pota stare slave

Po nekaterih pričevanjih so bili pionirji nogometa v Ajdovščini aktivni že leta 1919, dve leti pozneje so začeli organizirano igranje. Štiriindvajsetega julija 1924 so uradno ustanovili Sportski klub Ajdovščina - Škurje (SKAŠ). Začelo se je pestro nogometno stoletje v deželi burje, vrhunec so rdeče-črni dosegli v prvem desetletju prvoligaškega tekmovanja v samostojni Sloveniji, ko so bili dvakrat podprvaki, trikrat zapored pa tudi finalisti pokalnega tekmovanja.

V prvih letih je ajdovskim nogometašem predsedoval Riko Nusdorfer. Do 2. svetovne vojne niso sodelovali v tekmovanjih, so pa redno vadili in igrali prijateljske tekme z ekipami iz bližnje in daljne okolice. Za močnejše in pomembnejše tekme je SKAŠ združil moči z društvom Nanos iz Vipave, takrat so nastopali pod imenom Burja.

Zaradi vzpona fašizma v Italiji in načrtnega potujčevanja slovenskega prebivalstva so imela velike težave z delovanjem tudi športna društva. Ravno zato je veliko prebivalcev, tudi nogometnih zanesenjakov, prebegnilo v druge kraje, kjer so se vključili v tamkajšnje klube ali celo ustanovili svoje, kakor je bil primer zelo močnega Primorja v Ljubljani. Italijani so želeli s pomočjo športa pridobiti Slovence na svojo stran, leta 1929 so v Ajdovščini uredili nogometni štadion s tribuno, ki je bila vse do leta 2010 znamenitost športnega objekta.