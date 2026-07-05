  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Video

Igre

Tisk

English



Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
PREMIUM   D+   |   Nogomet

Največji gospod med nogometnimi zvezdniki, vzoren soprog in oče štirih otrok

V bitki za najboljšega strelca in igralca svetovnega prvenstva visoko kotira tudi Harry Kane, nesporni vodja angleške reprezentance.
Harry Kane je največji gospod med nogometnimi zvezdniki in tudi vzoren soprog ter oče štirih otrok, dveh sinov in dveh hčerk. FOTO: Paul Childs/Reuters
Galerija
Harry Kane je največji gospod med nogometnimi zvezdniki in tudi vzoren soprog ter oče štirih otrok, dveh sinov in dveh hčerk. FOTO: Paul Childs/Reuters
5. 7. 2026 | 14:00
5. 7. 2026 | 14:18
4:26
A+A-
Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

»Ta Anglija, rekel bom Harry Kane. Argentina ima Messija, Francija Mbappeja in še druge virtuoze, Norveška Haalanda. Ampak, Harry Kane, imenoval ga bom sir, je Anglija. Če bo nadaljeval v takšnem slogu, ima ta Anglija možnosti ...,« je prvi zvezdnik mundiala med televizijskimi komentatorji Zlatan Ibrahimović z opazno globokim spoštovanjem izbral svojega junaka dosedanjega dela svetovnega prvenstva v nogometu. Zlatan kot Zlatan, vedno najde kaj, s čimer navdušuje in polarizira nogometne navijače. Toda njegove lucidne analize, v katerih je dovolj zabavnih domislic in veliko več resnih analiz ter misli, kot bi jih morda kdo pričakoval od Šveda balkanskega izvora, ki je zasijal tudi s stilsko izbiro oblek v slogu aristokratov, imajo smisel in pomen. Ni kaj, ameriški stilisti pri televizijski mreži Fox so zadeli v polno in tudi šaljivca prisilili, da ni le zabavljač, temveč resen komentator. S kančkom njegovega sarkazma in pozitivne nadutosti, seveda.

Sorodni članki

Šport  |  Nogomet
SP 2026

Tuchel poje hvalospeve Harryju Kanu, Henry: Morali bi ga povišati v viteza

Če želijo Angleži upravičiti visoka pričakovanja, bodo morali marsikaj spremeniti do tekme proti razigrani Mehiki, ki na tem mundialu še ni prejela zadetka.
Luka Škoda 2. 7. 2026 | 10:22
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Anglija napredovala

Izjemni Harry Kane angleški rešitelj, preobrat v Atlanti (VIDEO)

Angleška reprezentanca je v šestnajstini finala svetovnega prvenstva trpela proti DR Kongu, a v drugem polčasu ja kapetan Harry Kane zablestel z dvema goloma.
1. 7. 2026 | 17:26
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Zibelka ima novega

Harry Kane je najboljši, prehitel je Garyja Linekerja

Napadalec Bayewrna je z golom proti Paragvaju, 11. na svetovnih prvenstvih, postal najboljši strelec angleške reprezentance v zgodovini.
28. 6. 2026 | 13:30
Preberite več
Premium
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Smrt pri Belopeških jezerih: zakaj nihče ni vedel, kam sta šla

Nesreča znova opozarja na pomen osnovnih pravil pred odhodom v gore. Tudi vpisovanje v planinske knjige.
Tanja Jaklič 3. 7. 2026 | 12:00
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Evropski parlament

V Bruslju pozivi k izključitvi celotne SDS iz EPP

Po izključitvi Branka Grimsa iz Evropske ljudske stranke S&D pozivajo k izključitvi celotne SDS. Janša se je odzval.
4. 7. 2026 | 14:56
Preberite več
Premium
Novice  |  Črna kronika
Belopeška jezera

Skrivnostni smrti pri Belopeških jezerih. Najprej našli orožje, nato trupli

Zelo nenavadno je, da matere in sina toliko časa niso pogrešali njuni svojci, prijatelji ali sodelavci.
Tina Horvat 2. 7. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Nedelo
Vredno branja

Po štirih letih na Baliju se jim zdi, da so še vedno na dopustu

Ko se je družina Bračko odločila, da bo izkusila življenje v tujini, si je vzela deset mesecev. Po štirih letih o vrnitvi v Slovenijo ni slišati nič več.
Simona Bandur 4. 7. 2026 | 09:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Kultura  |  Film & TV
Vredno branja

Modro poletje na GOLD TV: serija, ki nas vrača v čas otroštva in morja

Kdaj smo kot družba izgubili otroštvo? Kdaj so poletja nehala biti neskončna?
Promo Delo 1. 7. 2026 | 13:29
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Greste s to kartico lahko v Avstralijo? (video)

Pred dopustom običajno preverimo dokumente, rezervacijo in vremensko napoved. Veliko redkeje pa pomislimo na evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja, čeprav nam lahko v primeru bolezni ali poškodbe prihrani veliko skrbi in tudi precej denarja. Kaj pravzaprav krije, kje velja in zakaj sama včasih ni dovolj?
3. 7. 2026 | 08:14
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Na Hrvaškem spet prevladujejo Slovenci. Aplikacija, ki olajša poletne počitnice

Avtocesta, trajekt, parkiranje, vozovnica za avtobus … Vsako leto enake situacije, ki lahko zagrenijo počitnice na Hrvaškem. Letos se jim izognite.
Promo Delo 2. 7. 2026 | 08:58
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
ONAPLUS PODKAST

»Saj bo minilo!« Je res tako?

Novinarki in avtorici knjige Hormoni in demoni razbijata mite o mladih. Zakaj so najstniki vse bolj osamljeni?
Manca Čampa Pavlin 2. 7. 2026 | 11:12
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Energetika
Član uprave Gen-I

Gen-I postaja vodilni regijski upravljavec baterij

Negativne cene elektrike usmerjajo investicije v fleksibilnost sistema in razvoj novih poslovnih modelov.
Nejc Gole 4. 7. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Agenti UI

Rešitev za tiste, ki ne marajo nakupovanja, vse realnejša

Agenti umetne inteligence že opravljajo nakupe pri evropskih trgovcih.
Milka Bizovičar 3. 7. 2026 | 16:01
Preberite več
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Vodenje v podjetjih

Z UI in novimi generacijami premiki tudi v vodenju

Vodje morajo namesto klasičnega nadzora v timu graditi zaupanje, sodelovanje in poudarjati smisel sprememb.
Milka Bizovičar 2. 7. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Podjetja

Podjetnice v Sloveniji na samostojno pot z željo po spremembi

Poročila Evropske komisije kažejo nadaljnjo rast evropskih malih in srednjih podjetij ter poudarjajo izzive za podjetnice.
Marjana Kristan Fazarinc 2. 7. 2026 | 05:00
Preberite več

Več iz teme

Harry KaneAnglijaSP 2026svetovno prvenstvo v nogometu

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Premium
Novice  |  Svet
250. obletnica ameriške neodvisnosti

Veličastne ladje, mogočna letala in globoke politične ter ideološke razlike

Islamski demokratični socialist v newyorški županski palači se je zavzel za priseljevanje, republikanski nacionalist v Beli hiši je nasprotoval komunizmu.
Barbara Kramžar 5. 7. 2026 | 15:51
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Navijač iz NBA

Steve Nash: Čudovito je videti, da nogomet združuje razdeljeno državo

Dvakratni najkoristnejši igralec lige NBA je »padel« v nogometno evforijo. Po izpadu Kanade zdaj navija za Anglijo, Harry Kane je njegov najljubši igralec
5. 7. 2026 | 15:21
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Požar

148 gasilcev in štiri letala v boju z ognjem na Krasu

Požar na nedostopnem terenu je bil omejen v nekaj urah. Zakaj je zagorelo še ni jasno.
5. 7. 2026 | 15:03
Preberite več
Premium
Nedelo
Samuel Lucas

Poročil sem pol Slovenije

Velja za enega naših najboljših vokalistov, s prvo povsem avtorsko in zelo osebno ploščo Še vedno pa Samuel Lucas zaznamuje tri desetletja in pol na odrih.
Agata Rakovec Kurent 5. 7. 2026 | 15:00
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
2. etapa

V živo:      V živo: Zaključek druge etape je povsem po Pogijevem okusu

Že v drugi etapi bomo videli napada na rumeno majico.
5. 7. 2026 | 14:54
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Požar

148 gasilcev in štiri letala v boju z ognjem na Krasu

Požar na nedostopnem terenu je bil omejen v nekaj urah. Zakaj je zagorelo še ni jasno.
5. 7. 2026 | 15:03
Preberite več
Premium
Nedelo
Samuel Lucas

Poročil sem pol Slovenije

Velja za enega naših najboljših vokalistov, s prvo povsem avtorsko in zelo osebno ploščo Še vedno pa Samuel Lucas zaznamuje tri desetletja in pol na odrih.
Agata Rakovec Kurent 5. 7. 2026 | 15:00
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
2. etapa

V živo:      V živo: Zaključek druge etape je povsem po Pogijevem okusu

Že v drugi etapi bomo videli napada na rumeno majico.
5. 7. 2026 | 14:54
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
VELIK USPEH

Slovenska zgodba z regionalnim vplivom

Slovensko podjetje LUNOS postaja razvojno središče prezračevalnih rešitev za širšo regijo.
Promo Delo 1. 7. 2026 | 10:30
Preberite več
Promo
Magazin  |  Svet so ljudje
Vredno branja

MIKova karavana otroškega smeha

Več kot 2600 otrok. Ena zgodba, ki traja že 21 let
Promo Delo 3. 7. 2026 | 11:52
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Vredno branja

»Ko najdete dobro nepremičnino ob morju, ne čakajte« (video)

Dobra zemljišča ob morju so vse redkejša, zanimanje kupcev pa ostaja visoko, zato se kakovostne novogradnje v Portorožu in hrvaški Istri pogosto prodajajo že v zgodnjih fazah gradnje.
1. 7. 2026 | 09:38
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Razpis za predsednika uprave SDH

Na razpis se kandidati lahko prijavijo do 31. 7. 2026 do 13. ure.
Promo Delo 3. 7. 2026 | 14:26
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Nova zgodba Rogaške Slatine

Namesto gneče, vročine in hitenja izberite sprostitev ob mineralni vodi, naravi in butičnem razvajanju v Rogaški Slatini.
Promo Delo 2. 7. 2026 | 08:01
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
VRHUNSKOST

Novi Mercedes-Benz GLB: sprememba je več kot očitna

Električen ali hibriden, s petimi ali sedmimi sedeži in dosegom do 631 kilometrov. Novi Mercedes-Benz GLB je ustvarjen za sodobno življenje.
Promo Delo 1. 7. 2026 | 14:06
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Dolenjska: termalni vrelci, reka Krka, vinogradi in okusi, ki dišijo po oddihu

Dolenjska poleti zaživi v svojem najlepšem ritmu okusov in dogodivščin.
Promo Delo 3. 7. 2026 | 10:47
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Preventiva danes, za bolj zdrav jutri
Vredno branja

Bolezni, ki se razvijajo tiho, lahko odkrijemo pravočasno

Od rednih pregledov do genetskega testiranja: sodobna preventiva omogoča boljše razumevanje zdravstvenih tveganj in pravočasno ukrepanje.
Promo Delo 30. 6. 2026 | 12:07
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
NEPREMIČNINE

Stanovanja so draga, ampak obstaja tudi druga možnost

Preverite, kako lahko z eno naložbo dostopate do več nepremičnin.
1. 7. 2026 | 10:26
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Na Hrvaškem vas lahko letos zaboli dodaten strošek

Modra evropska zdravstvena kartica vam ne zagotavlja take zaščite, kot morda mislite.
Promo Delo 29. 6. 2026 | 09:47
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Pri štiridesetih še ni prepozno

Kako laserska operacija dioptrije vrne leta brez očal
Promo Delo 30. 6. 2026 | 09:27
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo