Največji gospod med nogometnimi zvezdniki, vzoren soprog in oče štirih otrok

»Ta Anglija, rekel bom Harry Kane. Argentina ima Messija, Francija Mbappeja in še druge virtuoze, Norveška Haalanda. Ampak, Harry Kane, imenoval ga bom sir, je Anglija. Če bo nadaljeval v takšnem slogu, ima ta Anglija možnosti ...,« je prvi zvezdnik mundiala med televizijskimi komentatorji Zlatan Ibrahimović z opazno globokim spoštovanjem izbral svojega junaka dosedanjega dela svetovnega prvenstva v nogometu. Zlatan kot Zlatan, vedno najde kaj, s čimer navdušuje in polarizira nogometne navijače. Toda njegove lucidne analize, v katerih je dovolj zabavnih domislic in veliko več resnih analiz ter misli, kot bi jih morda kdo pričakoval od Šveda balkanskega izvora, ki je zasijal tudi s stilsko izbiro oblek v slogu aristokratov, imajo smisel in pomen. Ni kaj, ameriški stilisti pri televizijski mreži Fox so zadeli v polno in tudi šaljivca prisilili, da ni le zabavljač, temveč resen komentator. S kančkom njegovega sarkazma in pozitivne nadutosti, seveda.