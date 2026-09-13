Šiškarji še malo posolili celjsko rano

Druga septembrska nogometna sobota je v slovenskem prvenstvu razveselila predvsem privržence obeh ljubljanskih prvoligašev. Olimpija je namreč s prepričljivo igro v Sežani strla koprski oreh, Bravo je v Stožicah snel skalp prvakov iz Celja. Pred slednjimi je sicer prav poseben teden – na sredin večer bodo v Leverkusnu, kjer je doma eno od vodilnih nemških moštev, prvič v klubski zgodovini igrali za točke evropske lige. Morda bi površni spremljevalci domačega utripa označili sobotni večerni razplet v domala povsem praznih Stožicah (dvoboj Brava in Celja je pritegnil komaj 300 obiskovalcev) kot presenetljiv, a glede na videno v tej sezoni, pa tudi v preteklosti, slavje domačega moštva z večkratno nižjim proračunom od prvakov ni bilo nepričakovano. +Nafti dvoboj novincev Izidi 9. kola: Koper ...