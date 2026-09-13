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Šiškarji še malo posolili celjsko rano

Bravo še naprej navdušuje z mladim slovenskim valom, tokrat je zasluženo snel skalp prvakov. Olimpija se končno le prebuja.
Olimpijini nogometaši so v Sežani dočakali slavje z navijači. FOTO: Aleksander Golob
Galerija
Olimpijini nogometaši so v Sežani dočakali slavje z navijači. FOTO: Aleksander Golob
Siniša Uroševič
13. 9. 2026 | 15:56
4:58
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Druga septembrska nogometna sobota je v slovenskem prvenstvu razveselila predvsem privržence obeh ljubljanskih prvoligašev. Olimpija je namreč s prepričljivo igro v Sežani strla koprski oreh, Bravo je v Stožicah snel skalp prvakov iz Celja. Pred slednjimi je sicer prav poseben teden – na sredin večer bodo v Leverkusnu, kjer je doma eno od vodilnih nemških moštev, prvič v klubski zgodovini igrali za točke evropske lige. Morda bi površni spremljevalci domačega utripa označili sobotni večerni razplet v domala povsem praznih Stožicah (dvoboj Brava in Celja je pritegnil komaj 300 obiskovalcev) kot presenetljiv, a glede na videno v tej sezoni, pa tudi v preteklosti, slavje domačega moštva z večkratno nižjim proračunom od prvakov ni bilo nepričakovano. +Nafti dvoboj novincev Izidi 9. kola: Koper ...

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1. slovenska nogometna ligaNK CeljeNK BravoNK OlimpijaFC Koper

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Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Šport

NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

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