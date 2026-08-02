Šiškarji so se hitro pobrali

Nogometaši Brava so se hitro pobrali po četrtkovem izpadu iz evropskih tekmovanj. Igralci Aleša Arnola so vpisali drugo zmago v ligaški sezoni in se vsaj začasno na vrhu lestvice izenačili z Nafto. Radomljani po drugi strani ostajajo zgolj pri točki, čeprav so imeli nekaj lepih priložnosti in trikrat zadeli, a so jim sodniki dva gola razveljavili.

Tekma v Domžalah se je začela živahno, posebej v deveti minuti so se domači z blokiranim strelom rešili po nevarni akciji Brava, v 11. minuti pa so sami celo zadeli. Luka Kušić je najprej iskal prostor za strel približno 15 m od gola, ga tudi našel, a je Matjaž Rozman žogo odbil. Toda Vanja Pelko je dobro spremljal akcijo in prišel do žoge ter jo iz bližine poslal v mrežo. Toda gol ni obveljal, sodniki so po pregledu posnetka dosodili igro z roko.

Šiškarji so nato imeli nekaj obetavnih akcij, Jakoslav Stanković pa je v 24. minuti poskrbel za vodstvo Brava, ko je po hitri akciji zadel z dobrih desetih metrov.

Gostitelji so v 43. minuti tudi zahtevali enajstmetrovko po padcu Ikenne v kazenskem prostoru, a je niso dobili, v 50. minuti pa so se za kratek čas veselili izenačenja, a je bil strelec Pelko v prepovedanem položaju. V želji po izenačenju pa so mlinarji puščali več prostora, kar je Bravo izkoriščal za obetavne napade, v 61. pa je enega tudi učinkovito končal. Podajalec je bil Stanković, strelec pa Okpo Mazie za 2:0.

V 79. minuti pa so gostitelji dobili najstrožjo kazen, ko je Marwann Nzuzi spotaknil Andreja Pogačarja. Z bele točke je streljal povratnik po poškodbi Jaša Martinčič in le nekaj trenutkov po vstopu v igro v 80. poskrbel za zmanjšanje zaostanka. Mlinarji so tudi pozneje pritiskali, imeli še nekaj obetavnih napadov, a je ostalo pri zmagi Brava tudi po Martinčičevem strelu tik pred zadnjem sodniškim žvižgom.