Šiškarji že prava nočna mora za Maribor in Olimpijo

Spomin na poletno mariborsko evforijo je še živ – v Ljudski vrt sta se vrnila športni direktor Zlatko Zahović in trener Darko Milanič, ki sta pred desetletjem krmarila vijolično barko po prestižnih evropskih nogometnih mestih. Optimizem med navijači po zadnji mučni sezoni brez vizuma za katero od Uefinih tekmovanj je naraščal iz dneva v dan. In sledil je uspešen tekmovalni start, pridno nabiranje točk in predvsem zmag je Štajerce utrdilo na vrhu lestvice. A sledili so opozorilni spodrsljaj v Kopru, nato vselej boleč poraz z Olimpijo, za povrh v polnem domačem Ljudskem vrtu, zdaj pa že tretja tekma brez točke zapovrstjo – v Stožicah je bil boljši Bravo. O tem, da zasedba z izvirnim domom v Spodnji Šiški pogosto prekriža načrte tradicionalnem najuglednejšim slovenskim klubom, vedo tudi ...