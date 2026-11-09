  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Video
E-novice
Trgovina

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Šport

NogometKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Premium

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Aktivno v jesenSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Tisk

Podkasti

English



Dobro jutro!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
PREMIUM   D+   |   Nogomet

Šiškarji že prava nočna mora za Maribor in Olimpijo

V 15. kolu domačega nogometnega prvenstva Bravu točke, Mariboru pa že tretji zaporedni poraz. Na vrsti je zdaj reprezentančni teden.
Nogometaši Brava so se veselili točk in tako podaljšali niz mariborskih porazov. FOTO: Leon Vidic/Delo
Galerija
Nogometaši Brava so se veselili točk in tako podaljšali niz mariborskih porazov. FOTO: Leon Vidic/Delo
Siniša Uroševič
9. 11. 2026 | 05:00
5:32
A+A-
Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu
Spomin na poletno mariborsko evforijo je še živ – v Ljudski vrt sta se vrnila športni direktor Zlatko Zahović in trener Darko Milanič, ki sta pred desetletjem krmarila vijolično barko po prestižnih evropskih nogometnih mestih. Optimizem med navijači po zadnji mučni sezoni brez vizuma za katero od Uefinih tekmovanj je naraščal iz dneva v dan. In sledil je uspešen tekmovalni start, pridno nabiranje točk in predvsem zmag je Štajerce utrdilo na vrhu lestvice. A sledili so opozorilni spodrsljaj v Kopru, nato vselej boleč poraz z Olimpijo, za povrh v polnem domačem Ljudskem vrtu, zdaj pa že tretja tekma brez točke zapovrstjo – v Stožicah je bil boljši Bravo. O tem, da zasedba z izvirnim domom v Spodnji Šiški pogosto prekriža načrte tradicionalnem najuglednejšim slovenskim klubom, vedo tudi ...

Sorodni članki

Šport  |  Nogomet
Odmev v SNL

Milanič: Drago plačujemo napake

Nogometaši Maribora po odličnem uvodu v sezono zdaj za pet točk zaostajajo za vodilnimi Koprčani. Trener Darko Milanič ne skriva razočaranja.
8. 11. 2026 | 07:59
Preberite več
Šport  |  Nogomet
1. SNL

Olimpija in Koper osvojila le po eno točko, poraz Maribora, zmaga Celja

V prvi tekmi 15. kola 1. SNL brez zmagovalca, Tuci zadel za vodstvo Ljubljančanov, Maroša pa za izenačenje Nafte. Neodločeno tudi na Bonifiki, zmaga Brava.
6. 11. 2026 | 19:55
Preberite več
Šport  |  Nogomet
1. SNL

Bistveno boljši, a niso zmagali – to se Zahoviću redko zgodi

Mariborčani obžalujejo zapravljene priložnosti, Olimpijin trener Trenčovski pa poudarja, da so njegovi igralci naredili manj napak.
1. 11. 2026 | 09:30
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Prva liga Telemach

Veliki derbi v Ljudskem vrtu s šampionskim pridihom

V 14. kolu 1. SNL znova dva derbija za prvaka. Drugačen Zlatko Zahović pomeni tudi drugačen Maribor. Olimpija rahel favorit. V ponedeljek še derbi v Stožicah.
Gorazd Nejedly 31. 10. 2026 | 05:00
Preberite več
Video
Novice  |  Slovenija
Od srede do srede

Markeš: Verjetno se bo ponovil scenarij solzivca

Delova komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš sta razpravljala o referendumu o interventnem zakonu in nevarnosti, ki preti prihodnosti Slovenije.
21. 10. 2026 | 19:00
Preberite več
Premium
Šport  |  Košarka
Liga NBA

Jezni Francoz, vitki Dončić in LeBron v helikopterju glavne zvezde cirkusa

Pred novo sezono med košarkarsko elito še bolj zgoščena konkurenca. Nova pravila vplivajo tudi na Luko Dončića, kaj bo z LeBronom Jamesom na vzhodu?
Nejc Grilc 21. 10. 2026 | 05:00
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Zimski regres je delno neustaven, bodo delodajalci tožili?

Delodajalci pri odmeri zimskega regresa za leto 2025 ne bi smeli biti zavezani upoštevati tudi obdobja zaposlitve pred tem datumom.
21. 10. 2026 | 11:24
Preberite več
Gospodarstvo  |  Novice
Vrh gospodarstva

Dvig splošne olajšave na 7500 evrov, za vlado pa sprejemljiv tudi predlog GS

Prednostne naloge so smotrno razporejanje delovne sile, predvidljivo davčno okolje in čim manj birokracije.
Karel Lipnik, Janez Tomažič 20. 10. 2026 | 19:25
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Velika sprememba za komitente: banka uvaja nov način preverjanja

Odprtje bančnega računa prek spleta je pri Intesi Sanpaolo Bank mogoče z biometrično osebno izkaznico in selfijem, brez obiska poslovalnice ali videoklica.
2. 11. 2026 | 10:33
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Zakaj je lahko Nemčija napačna izbira?

Dober izdelek še ne zagotovi uspeha v tujini. Ključna sta jasna strategija in načrt, ki podjetju pomaga sprejemati boljše odločitve
Promo Delo 3. 11. 2026 | 12:29
Preberite več
Promo
Zgodbe  |  Inovacijsko okolje avstrijske Koroške
Vredno branja

Oseba v oranžnem jopiču je izginila. Se lahko dovolj dobro skrije? (video)

Na Univerzi v Celovcu razvijajo brezpilotne letalnike, ki se samostojno znajdejo v prostoru, tudi brez signala GPS. Obiskali smo raziskovalno središče, kjer znanstvene zamisli preizkušajo v resničnih razmerah.
Promo Delo 3. 11. 2026 | 12:45
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
INTERVJU

Kaj pomeni, če vas pokličejo sredi noči (video)

NLB Kontaktni center je postal prava Virtualna banka ali banka na daljavo, kjer se prepletajo sodobna tehnologija, osebno svetovanje in skrb za varnost strank.
5. 11. 2026 | 08:41
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Energetika
Vredno branja

Bo JEK2 prinesel cenejšo elektriko? Kaj nas čaka do takrat? (video)

Andrej Vizjak opozarja na visoke cene elektrike in možne zamude pri gradnji JEK2. Minister Jernej Vrtovec pa poudarja, da Slovenija novo jedrsko elektrarno nujno potrebuje.
9. 11. 2026 | 04:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Energetika
Energetika

Igor Koprivnikar: Zakaj jugovzhodna Evropa plačuje dražjo elektriko

Igor Koprivnikar, član uprave GEN-I, opozarja na posledice cenovnih pretresov, ranljivost jugovzhodne Evrope in predstavi vizijo evropskega energetskega trga.
Borut Tavčar 7. 11. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
DPZ 2026

Glasujte za svoje nominirance za letošnje Delove podjetniške zvezde

Za svoja favorita v kategoriji malih in srednjih podjetij ter v kategoriji velikih podjetij lahko do vključno 12. novembra na spletu glasujete tudi bralci.
Marjana Kristan Fazarinc, Milka Bizovičar, Nejc Gole 7. 11. 2026 | 04:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Energetika
Vredno branja

Kaj bo odločalo o energetski prihodnosti Slovenije? (foto in video)

Visoke cene energije, prihodnost JEK2 in boj za konkurenčnost industrije. Oglejte si najodmevnejše poudarke konference Energetika 2026.
6. 11. 2026 | 12:02
Preberite več

Več iz teme

1. slovenska nogometna ligaBravoNK MariborNK OlimpijaFC Koper

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Karikatura
Karikatura

Podnebje

Koncentracija toplogrednih plinov v ozračju je lani dosegla nov rekord, prav tako tudi dobički nekaterih največjih naftnih podjetij.
Marko Kočevar 9. 11. 2026 | 05:55
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Misel dneva

Iskrica

Izbor iskric, ki jih vsak dan objavimo tudi v tiskanem Delu.
Delo 9. 11. 2026 | 05:55
Preberite več
Lokalno  |  Primorska in Notranjska
Cerkno

Zdravstvena postaja prioriteta, a ni še izvajalca niti denarja zanjo

Gradnja nove zdravstvene postaje bo predvidoma trajala eno leto od podpisa pogodbe – a podpisa ni, ker še ni izbranega izvajalca.
Anja Intihar 9. 11. 2026 | 05:00
Preberite več
Mnenja  |  Kolumne
Kolumna

Kar verjameš, je res

Šalehar poudarja, da pogosto verjamemo predvsem v tisto, kar nas žene v vsakdanje življenje.
Miha Šalehar 9. 11. 2026 | 05:00
Preberite več
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

Oživitev ikone po četrt stoletja

Honda prelude je redka poživitev avtomobilskega trga
Gašper Boncelj 9. 11. 2026 | 05:00
Preberite več
Lokalno  |  Primorska in Notranjska
Cerkno

Zdravstvena postaja prioriteta, a ni še izvajalca niti denarja zanjo

Gradnja nove zdravstvene postaje bo predvidoma trajala eno leto od podpisa pogodbe – a podpisa ni, ker še ni izbranega izvajalca.
Anja Intihar 9. 11. 2026 | 05:00
Preberite več
Mnenja  |  Kolumne
Kolumna

Kar verjameš, je res

Šalehar poudarja, da pogosto verjamemo predvsem v tisto, kar nas žene v vsakdanje življenje.
Miha Šalehar 9. 11. 2026 | 05:00
Preberite več
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

Oživitev ikone po četrt stoletja

Honda prelude je redka poživitev avtomobilskega trga
Gašper Boncelj 9. 11. 2026 | 05:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

The Westies: irska tolpa proti newyorški mafiji na Pickbox 1 in Pickbox NOW

Kriminalistična drama z oskarjevcem J. K. Simmonsom o resnični tolpi iz Hell’s Kitchna premierno 7. novembra
Promo Delo 30. 10. 2026 | 10:11
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Zakaj je kibernetska varnost pomembna za varno oskrbo pacientov?

Ko opravimo plačilo, oddamo vlogo ali preverimo izvid, pričakujemo, da bo storitev delovala in da bodo naši podatki varni.
Promo Delo 5. 11. 2026 | 08:44
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
HIBRID

Nekoč skromni malček, danes prava zverina? (video)

Novi Renault Clio združuje spomine, sodobno tehnologijo in hibridni pogon. Toda ali je še vedno tisti mestni malček, ki so ga vzljubile generacije?
6. 11. 2026 | 09:35
Preberite več
Promo
Novice  |  Znanoteh
Vredno branja

Slovenija gradi nekaj, kar bi lahko spremenilo delo v podjetjih

Telekom Slovenije razvija UI-oblak, ki bo podjetjem omogočil dostop do zmogljive umetne inteligence, učinkovitejše poslovanje in večji nadzor nad podatki.
3. 11. 2026 | 12:59
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
VPRAŠANJE VARNOSTI

»Ne vidim razloga, zakaj se to ne bi zgodilo zelo kmalu«

Marko Grobelnik z Inštituta Jožef Stefan in David Bevc s Telekoma Slovenije o gradnji AI infratrukture in agentih, ki se že odločajo sami.
23. 10. 2026 | 08:20
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Next
next akter Aircash

Digitalno denarnico razvijamo v platformo, na kateri lahko uporabnik izvaja vse večji del svojih finančnih aktivnosti

3. 11. 2026 | 14:00
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Prihranki kopnijo, vi pa razmišljate o prodaji?

Nihanja so del investiranja, vendar jih je lažje sprejeti v teoriji kot takrat, ko vrednost naložbe pade. Kako se odzvati, ko se številke obarvajo rdeče?
3. 11. 2026 | 14:58
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kje se skrivajo naslednji slovenski milijonarji?

SID Kapital objavlja odprti poziv za vlaganja v alternativne investicijske sklade
Promo Delo 4. 11. 2026 | 09:26
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Ko zdravje ne more čakati: hitrejša pot do obravnave in podpora pri okrevanju

Zaradi dolgih čakalnih dob v zdravstvu se nekaterim zdravstveno stanje slabša, drugi pa živijo z nižjim življenjskim standardom.
4. 11. 2026 | 13:41
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Eko sklad: Brez obresti in s 40% odpisom glavnice do prenove poslovnih stavb

V Sloveniji je kar 70 % stavb, zgrajenih pred letom 1990, energetsko manj učinkovitih, je maja letos objavilo Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo.
3. 11. 2026 | 09:11
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Dopust, ki se je končal z računom za 250.000 evrov

Vikend v evropski prestolnici, obisk sorodnikov, smučanje, službeno potovanje ali večmesečni študij – potujemo vse leto in iz različnih razlogov.
Promo Delo 2. 11. 2026 | 09:25
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Plinovodi za razvoj, povezovanje in odpornost
Vredno branja

Slovenija odpira nove poti do zanesljive oskrbe s plinom

Plinovodi z novimi povezavami s sosednjimi državami, posodobitvami omrežja in varnostnimi ukrepi krepijo zanesljivost oskrbe Slovenije s plinom.
Promo Delo 6. 11. 2026 | 13:09
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kaj imajo skupnega stoletniki in čebele?

Matični mleček poznamo že dolgo, toda pri njegovem delovanju na človeka ostaja precej odprtih vprašanj.
5. 11. 2026 | 10:24
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Next
Vredno branja

Zlati korak: pametno varčevanje v zlatu za vsako generacijo

Fizično zlato v vaši lasti, varna hramba v Sloveniji in varčevanje, ki ga lahko začnete že s 40 evri na mesec.
Promo Delo 6. 11. 2026 | 08:00
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Operacija povešenih vek: kaj v resnici stoji za utrujenim pogledom?

Oči so lahko videti utrujene, tudi ko smo spočiti. Včasih jih obtežuje odvečna koža, drugič spuščene obrvi, lahko pa nas motijo predvsem gubice okoli oči.
Promo Delo 3. 11. 2026 | 14:09
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Šport

NogometKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Aktivno v jesenSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo