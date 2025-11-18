Skandinavski sončni žarki vlivajo dobro energijo

November v Stockholmu? Če bi sodili po včerajšnjem ponedeljku, je vsekakor bolj prijazen od naliva, ki je pospremil našo nogometno reprezentanco z Brda pri Kranju na bližnje brniško letališče, od koder se je nato s čarterskim poletom odpravila proti največjemu mestu Skandinavije. In tam jo je pričakal prijeten sončni dan, kot nalašč za pozitivno energijo, ki jo naša vrsta v pričakovanju današnje tekme prav nujno potrebuje.

Res pa je, da evropski sever v teh dneh pozne jeseni že ponuja zelo kratko dnevno svetlobo. Odbila je tretja ura popoldan, že se je okrog Strawberry Arene, kot po pokrovitelju od lanskega leta imenujejo Nacionalni štadion, sicer s 50.00 sedeži za nogometno tekmo ter zmogljivostjo 65.000 za koncerte največji tovrstni objekt v državi.