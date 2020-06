Skender novi trener Olimpije

Ljubljana - Potem ko je vodstvo ljubljanske Olimpije po tekmi s Celjem končalo sodelovanje s trenerjem Safetom Hadžićem, so danes v klubu razkrili njegovega naslednika. Zeleno-bele bo odslej vodil 36-letni hrvaški trener Dino Skender.



Predsednik ljubljanske Olimpije Milan Mandarić in športni direktor Mladen Rudonja sta 15. junija ocenila, da trener Hadžić, ki je dva dni prej izgubil proti Celju z 0 : 1, ni več primeren za trenerja. Klub je takrat sporočil, da bo njegovo zamenjavo poiskal še ta teden. Hadžić je bil sicer trener Olimpije od aprila lani.



Vmes je ekipo na tekmi proti mestnemu tekmecu Bravu vodil pomočnik Nikica Milenković, a se ni izkazal, saj je Olimpija izgubila s kar 0 : 5.



Danes so iz Olimpije sporočili, da je Mandarić vlogo glavnega trenerja zaupal 36-letniku iz Osijeka. Ta klub je lani vodil dobro polovico sezone in jo končal na tretjem mestu prve hrvaške lige.



Z letošnjim letom je Skender v Osijeku prevzel vlogo vodje mladinskega pogona, v članski ekipi je deloval kot pomočnik glavnega trenerja.

Čast in izziv

»Zame je to velika čast in izziv. Hvaležen sem predsedniku Milanu Mandariću, da mi je ponudil to možnost, da se izkažem in upravičim zaupanje. Olimpija je veliko ime v slovenskem nogometu, klub ima veliko dobrih nogometašev in mi lahko to prvenstvo zaključimo na najboljši način. Z ustreznim psihološkim pristopom in trdim delom bomo poskušali čim prej odpraviti začasno krizo, ki je po moji oceni posledica spleta okoliščin,« je Skender dejal za klubsko spletno stran.



Iz Olimpije so sporočili, da bo vodil že današnji trening članskega moštva, prvič pa bo na klopi na nedeljski tekmi proti Domžalam. Z njim sta v Ljubljano dopotovala še pomočnik glavnega trenerja Matko Novak in kondicijski trener Ivan Zorić.



Predsednik Milan Mandarić je ob podpisu pogodbe poudaril, da od novega trenerja pričakuje, poleg uspešnega zaključka letošnjega prvenstva, predvsem nadaljnji razvoj vizije o pomenu lastne nogometne šole in afirmacije mladih nogometnih upov, brez katerih ni mogoče zagotoviti varne prihodnosti Olimpije.

Veliko dela

»Novega trenerja čaka veliko dela. V klubu bo imel vso podporo in ustrezne pogoje za delo. Pred nami so odločilni dnevi, moštvo je treba čim prej vrniti v normalno tekmovalno formo in nadaljevati zmagovalno pot do konca prvenstva. Potem pa se lotiti priprav na evropska tekmovanja,« je pojasnil Mandarić.



Olimpija kljub zaporednima porazoma še ostaja prva na lestvici, a ima s 53 točkami le še točko prednosti pred Mariborom in dve pred Celjem.