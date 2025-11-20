Skloni glavo in bodi suženj, Anglija ne želi temnopoltega zvezdnika

Angleški nogometni reprezentanci je šlo v kvalifikacijah za SP kot po maslu, brez težav so prišli do vozovnice za mundial, kljub temu pa otoški mediji hitro najdejo temo, ki razburja javnost. Judu Bellinghamu so očitali preveliko zvezdništvo in premajhno pripravljenost, da se podredi moštvu, nekdanj izvrstni napadalec Arsenala in reprezentance Ian Wright pa meni, da so kritike neupravičene.

»Jude je človek z izjemnim, ognjevitim karakterjem, ki je lahko naporen za soigralce, a je zaradi tega tudi nekaj posebnega. S kritikami se sooča, ker Anglija ni pripravljena na temnopoltega nogometnega zvezdnika, ki bi imel tako izrazito karizmo. Bom povedal drugače, N'Golo Kante je bil odličen igralec, bil je tih in zadržan in javnosti je bilo to všeč. Jude pa na igrišču zna dvigniti prah, zna tudi povedati kaj, kar gre številnim v nos, predvsem pa je odličen igralec, ki ga ne morejo nadzorovati in to javnost moti,« je prepričan Wright.

Ian Wright ve, s čim se sooča angleški zvezdnik. FOTO: Andrew Boyers/Reuters

S podobnimi težavami se je med igralsko kariero soočal tudi sam. »Govorili so mi: 'Saj nisi zares Anglež.' Seveda sem! Kot temnopolt fant se hitro naučiš, da moraš narediti vse, da hodiš naokrog s sklonjeno glavo in si, oprostite izrazu, navaden suženj. Če znaš povzdigniti glas, si temnopolt, igraš tako dobro in se ne zmeniš za kritike, to ljudi prestraši in začnejo se težave. S tem se Jude sooča zdaj.«

Povod za razpravo v angleški javnosti je bil nezadovoljen odziv Bellinghama, ko ga je Thomas Tuchel v 84. minuti tekme z Albanijo potegnil na klop. Eden od angleških časnikov je naslednji dan objavil članek z naslovom »Pustite Juda doma«.