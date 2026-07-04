Skoraj se je zgodilo: Zelenortski otoki navdušili še proti Messiju in druščini

Branilci naslova iz Argentine so si po izjemno razburljivi tekmi zagotovili uvrstitev v osmino finala svetovnega prvenstva. Trikratni svetovni prvaki so v šestnajstini finala v Miamiju šele po podaljšku s 3:2 premagali srčne novince z Zelenortskih otokov, v naslednjem krogu pa jih čaka Egipt.

Argentinci so tako dosegli četrto zmago na letošnjem mundialu. V skupinskem delu so bili boljši od Alžirije s 3:0, Avstrije z 2:0 in Jordanije s 3:1, tokrat pa so šele po 120 minutah zlomili izjemno odporne tekmece z afriškega otočja.

Messi odprl tekmo, Duarte vrnil udarec

Južnoameričane je v 29. minuti v vodstvo popeljal Lionel Messi. Po natančni dolgi podaji Lisandra Martineza je pravočasno stekel v prazen prostor in z močnim strelom premagal vratarja Vozinho. Za 39-letnega Argentinca je bil to že sedmi zadetek na letošnjem prvenstvu in dvajseti na mundialih.

Za Messija je bil to sedmi gol na letošnjem mundialu, skupno pa dvajseti, dva zadetka manj je doslej skupno zabil francoski napadalec Kylian Mbappe. FOTO: Sam Navarro/Reuters

Zelenortski otoki so po zaostanku ostali nevarni, njihovi navijači pa so v 59. minuti dočakali veliko slavje. Ryan Mendes je prodrl po desni strani in v kazenskem prostoru našel Deroyja Duarteja, ki je z natančnim strelom izenačil.

Argentinci so nato znova pritisnili, toda Vozinha je z nekaj odličnimi posredovanji zadržal svojo reprezentanco v igri. Odločitev je zato padla šele v podaljšku.

Zelenortski otoki dvakrat vstali

Lisandro Martínez je že v drugi minuti prvega podaljška z močnim strelom pod prečko Argentino popeljal v novo vodstvo, a afriška zasedba ni vrgla puške v koruzo, v 103. minuti je Sidney Lopes Cabral z izjemnim strelom z leve strani izenačil na 2:2.

Odločilni trenutek je prišel v 111. minuti. Messi je izvedel kot, Cristian Romero pa je z glavo usmeril žogo proti vratom. Diney Borges jo je skušal zaustaviti, vendar jo je nesrečno preusmeril v lastno mrežo.

Zelenortski otoki so tudi po tretjem argentinskem zadetku iskali novo izenačenje, a jim kljub junaški predstavi ni uspelo izsiliti enajstmetrovk. Najlepšo priložnost je imel prav Borges v 119. minuti, vendar se je po njegovem strelu z glavo izkazal argentinski vratar Emiliano Martinez.

Vozinha je z vrsto odličnih posredovanj dolgo ohranjal Zelenortske otoke v igri, Messiju pa kar trikrat preprečil, da bi še povečal svoj strelski izkupiček. FOTO: Paul Childs/Reuters

Ponosen Scaloni, še bolj Bubista

»To je bila izjemno zahtevna tekma. Najpomembneje je, da se moja ekipa nikoli ne preda,« je po tekmi dejal argentinski selektor Lionel Scaloni. »Pohvale tudi tekmecem, ki so dokazali, da so odlična reprezentanca.«

Selektor Zelenortskih otokov Bubista je kljub porazu pohvalil svoje varovance: »Dvakrat smo izenačili proti svetovnim prvakom in si izborili podaljšek. Izjemno sem ponosen na ekipo, pokazala je pravi značaj.«

Zelenortski otoki prvenstvo tako zapuščajo dvignjenih glav. V skupinskem delu so remizirali s Španijo in Savdsko Arabijo, proti Urugvaju pa igrali 2:2. V vseh štirih nastopih na letošnjem turnirju po 90 minutah niso bili poraženi, kar je za državo s približno pol milijona prebivalcev izjemen dosežek. Čeprav so bili pred prvenstvom veliki avtsajderji, so spisali eno najlepših zgodb turnirja.

Argentina se bo v osmini finala 7. julija v Atlanti pomerila z Egiptom.