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Nogomet

Škot iskreno o zdravstvenih težavah, zaradi katerih ni igral proti Sloveniji

Nogometni zvezdnik Scott McTominay je razkril, kako je na svetovnem prvenstvu le dva dni pred uvodno tekmo proti Haitiju moral na nujen poseg na srcu.
Scott McTominay se je ppo septembrski operaciji v Manchestru že uspešno vrnil v nogometni ritem. FOTO: Matteo Ciambelli/Reuters
Galerija
Scott McTominay se je ppo septembrski operaciji v Manchestru že uspešno vrnil v nogometni ritem. FOTO: Matteo Ciambelli/Reuters
G. N.
11. 11. 2026 | 16:40
11. 11. 2026 | 16:42
2:53
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Škotski nogometni zvezdnik Scott McTominay je pred petkovo tekmo lige narodov proti Severni Makedoniji v Glasgowu javnosti razkril, kako se je na svetovnem prvenstvu znašel v hudih zdravstvenih težavah. Le dva dni pred uvodno tekmo Škotske proti Haitiju je moral na nujen poseg na srcu. Zaradi motenj srčnega ritma je pristal v bolnišnici v Bostonu, kjer so mu pod sedacijo opravili električno kardioverzijo, postopek, s katerim z električnim sunkom znova vzpostavijo normalen srčni ritem, je poročal britanski časnik The Guardian.

V času prvenstva so njegovo odsotnost z reprezentančnih treningov uradno pojasnjevali z želodčnimi težavami. Šele avgusta je postalo znano, da ima najboljši igralec Napolija težave s srčno aritmijo in da bo moral na operacijo. Poseg so opravili septembra, zaradi česar je izpustil uvodne štiri tekme Škotske v ligi narodov.

»Svetovno prvenstvo je bilo zame resnično težko. Moral sem na poseg na srcu,« je povedal in poudaril, da je na mundial prišel odlično telesno pripravljen, zato ga je nenadna zdravstvena težava močno prizadela.

»Ni ravno prijetno sedeti na bolniški postelji dva dni pred prvo tekmo na svetovnem prvenstvu in čakati, da te uspavajo, kajne? Ko se zgodijo takšne stvari, jih moraš preprosto sprejeti, saj jih ne moreš spremeniti,« je povedal nekdanji nogometaš Manchester Uniteda. Priznal je, da je nastop na turnirju po tehtnem premisleku doživel kot eno največjih razočaranj v svoji karieri.

McTominay je bil septembra operiran v Manchestru, v začetku oktobra pa se je že vrnil v tekmovalni ritem pri Napoliju, medtem ko je izpustil tekmo proti Sloveniji. Od vrnitve na igrišča je dosegel pet golov, med drugim po dva na tekmah proti Bodø/Glimtu in Romi. Zdaj se je prvič po posegu znova pridružil izbrani vrsti, ki jo v petek pod vodstvom novega selektorja čaka dvoboj s Severno Makedonijo.

»Počutim se veliko, veliko bolje,« je sporočil McTominay. Pojasnil je, da je bila operacija nujna, a je bil sam poseg kljub zaskrbljenosti, ki jo običajno vzbudijo novice o težavah s srcem, razmeroma preprost in uspešen.

Dodal je, da so mu klubski zdravniki Napolija, kardiolog v Manchestru ter zdravnik škotske reprezentance natančno pojasnili potek posega in možnosti zdravljenja.

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škotska nogometna reprezentancaScott McTominayoperacijaNapoli

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