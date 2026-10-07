Škoti se čudijo: Kako lahko takšen nogometaš igra na Madžarskem?

Pred le nekaj meseci je bilo pomanjkanje hitrosti ena glavnih težav slovenske nogometne reprezentance, prave rešitve pa ni bilo na vidiku. Boštjan Cesar jo je našel v dvojcu Aljoša Matko – Daniel Šturm, ki je na krilih postal odkritje zgodnje jesenskega dela lige narodov. Z bliskovitimi protinapadi slovenska igra dobiva rep in glavo ter jasno taktično osnovo, predvsem izbruh neutrudnega Matka pa je presenetil tudi Škote. Podoba Slovenije na zelenici je vedno boljša, iz tekme v tekmo raste tudi hitronogi in nepopustljivi Matko. Zanj ni izgubljene žoge in dvoboja, v katerem se ne bi pognal v telo branilca, ki pod pritiskom stori kakšno napako več, kot bi jo sicer. »Selektor ve, kje so moje odlike, zaupa mi in mi daje svobodo v igri. Zato postajamo vedno bolj samozavestni, verjeli smo, da ...